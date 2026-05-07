ARM Holdings se posouvá blíže k centru AI revoluce. Silné výsledky už trhu nestačí

Výsledky společnosti Arm Holdings ukazují, že se firma aktuálně nachází ve velmi zajímavé fázi vývoje. ARM zatím z boomu umělé inteligence netěží ve stejné míře jako Nvidia nebo AMD, ale stále více si buduje pozici pro další fázi růstu AI infrastruktury. Trh však tento potenciál započítává s velkým předstihem, což přirozeně zvyšuje očekávání před každým zveřejněním tržeb.
Samotný report byl solidní. Společnost mírně překonala očekávání analytiků u tržeb i zisku a zároveň si udržela velmi vysokou ziskovost. Reakce investorů však byla poměrně zdrženlivá. Po počátečním růstu akcie rychle odevzdaly většinu zisků, což naznačuje, že trh čekal silnější signál zrychlení v byznysu spojeném s AI.
Klíčová čtvrtletní čísla:
- Tržby: 1,49 mld. USD (+20 % r/r)
- Upravený zisk na akcii: 0,60 USD vs. očekávání 0,58 USD
- Licenční tržby: 819 mil. USD (+29 % r/r)
- Tržby z licenčních poplatků: 671 mil. USD (+11 % r/r)
- Upravená hrubá marže: 98,3 %
- Upravená provozní marže: 49 %
Klíčovou výhodou ARM byl po mnoho let byznys model založený na procesorové architektuře a licencování technologií největším technologickým společnostem světa. Firma nemusela investovat miliardy dolarů do výrobních závodů ani výrobních kapacit, což jí umožnilo udržovat mimořádně vysoké marže a velmi škálovatelný byznys model.
Dnes však ARM tento model postupně rozvíjí. Společnost vyvíjí vlastní procesory pro AI infrastrukturu a datová centra, čímž se posouvá výše v hodnotovém řetězci. Jde o významný strategický posun, protože ARM se chce podílet nejen na architektuře a licenčních tržbách, ale také na trhu kompletních výpočetních řešení pro moderní datovou infrastrukturu.
ARM zároveň stále nemá v úmyslu fungovat jako tradiční polovodičový výrobce typu Intel. Její model zůstává bližší společnosti Nvidia. ARM navrhuje čipy, zatímco výrobu outsourcuje externím partnerům, jako je TSMC. Přechod k vývoji vlastních procesorů však přináší vyšší provozní složitost, vyšší náklady a potřebu vybudovat rozsáhlejší dodavatelský řetězec.
Právě to byl jeden z nejzajímavějších prvků reportu. ARM uvedla, že poptávka po jejích nových AI řešeních vzrostla z 1 mld. USD na 2 mld. USD, ale společnost ponechala svůj předchozí cíl tržeb na úrovni 1 mld. USD kvůli omezením na straně dodávek.
To zdůrazňuje klíčovou dynamiku dnešního AI trhu. Úzkým hrdlem stále častěji není poptávka, ale schopnost rychle škálovat nabídku a zajistit dostatek waferů, pamětí, pouzdření a testovací infrastruktury. Vedení uvedlo, že společnost aktivně pracuje na rozšíření výrobních kapacit, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.
ARM zároveň posiluje svou přítomnost v datových centrech. Architektura společnosti už není spojována pouze se smartphony a nízkoenergetickými mobilními zařízeními. Procesory založené na ARM už vyvíjejí Amazon, Microsoft a Google, zatímco její architektura je přítomna také v AI serverech stavěných společností Nvidia.
To se může stát jedním z nejdůležitějších dlouhodobých trendů pro společnost. S růstem AI modelů nabývají v datových centrech stále většího významu energetická efektivita a optimalizace nákladů. Architektura ARM těmto požadavkům přirozeně odpovídá, což by mohlo postupně zvyšovat její podíl v moderní výpočetní infrastruktuře.
Trh však zůstává velmi náročný. Současné ocenění ARM už odráží velmi ambiciózní růstový scénář. To znamená, že ani solidní výsledky nemusí stačit k udržení nadšení investorů. Trh dnes neoceňuje současný rozsah byznysu, ale potenciální pozici ARM v globálním AI ekosystému v horizontu několika dalších let.
Z dlouhodobého pohledu příběh stále vypadá velmi atraktivně. ARM má jeden z nejsilnějších technologických ekosystémů v polovodičovém průmyslu, mimořádně vysoké marže a architekturu, která stále více odpovídá potřebám moderních datových center. Přestože zatím nemonetizuje AI na úrovni Nvidie nebo AMD, směr změny je stále jasnější.
Zdroj: xStation5
