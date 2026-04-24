Avis Budget oslabuje, protože short squeeze vyprchává a do popředí se vrací možnost prodeje akcií

- Akcie Avis Budget 24. dubna klesly přibližně o 4,4 % na 219,06 USD a prohloubily prudký obrat poté, co titul už v předchozí seanci ztratil 38 %.
- Pokles zřejmě souvisí s odezníváním short squeeze, protože u Avis bylo shortováno 86,2 % free floatu a omezená nabídka akcií zesílila předchozí rally.
- Investoři se nyní zaměřují na možnost prodeje akcií v rámci březnového kapitálového programu a na výsledky za 1. čtvrtletí 2026 dne 29. dubna, které ukážou vývoj cen pronájmů, nákladů na flotilu a tvorby hotovosti.
Akcie Avis Budget Group byly 24. dubna níže přibližně o 4,4 % na 219,06 USD a prohloubily prudký obrat poté, co začala vyprchávat meme-like rally této autopůjčovny. Titul už v předchozí seanci ztratil 38 % po růstu, který jej krátce poslal na historická maxima. Výprodej se podle všeho váže méně k novému provoznímu šoku a více k odeznívání short squeeze a k obnovené pozornosti investorů na možnost Avis prodávat akcie v rámci březnového kapitálového programu. Zdroj: xStation5
Proč se růst obrátil
Reuters tento týden uvedl, že Avis patřil mezi nejvíce shortované akcie na americkém trhu, když bylo k 21. dubnu shortováno 86,2 % free floatu. Zároveň hedge fondy SRS Investment Management a Pentwater Capital Management společně kontrolovaly více než 71 % akcií v oběhu, což omezilo nabídku a pomohlo rozpoutat squeeze, který titul vystřelil prudce vzhůru.
Jakmile tento squeeze začal slábnout, investoři se znovu zaměřili také na Equity Distribution Agreement z 27. března, kterou Avis uzavřel se skupinou prodejních agentů. Podání u SEC uvádí, že společnost může akcie prodávat průběžně a čistý výnos použít na obecné firemní účely, což je důležité proto, že případná nová emise by mohla zvýšit nabídku u akcie, jejíž rally byla zesílena právě omezenou dostupností.
Co budou trhy sledovat dál
Situace v hlavním byznysu přitom zůstává smíšená. Avis vykázal za čtvrté čtvrtletí tržby 2,7 miliardy USD, čistou ztrátu 856 milionů USD a adjusted EBITDA ve výši 5 milionů USD, zatímco za celý rok 2025 dosáhly tržby 11,7 miliardy USD, celoroční čistá ztráta činila 995 milionů USD a korporátní dluh na konci roku dosáhl 6,073 miliardy USD.
Trhy nyní budou sledovat výsledky Avis za první čtvrtletí 2026, které firma zveřejní 29. dubna, a zaměří se na vývoj cen pronájmů, nákladů na flotilu a tvorbu hotovosti i na případné signály, že vedení může využít nedávné volatility k posílení rozvahy. Po rally tažené hlavně strukturou trhu a ne fundamenty bude dalším skutečným testem to, zda provozní výsledky dokážou stabilizovat sentiment.
