Bank of America překvapila růstem zisku 💰

- Bank of America zvýšila čtvrtletní zisk na 8,6 miliardy dolarů.
- Výrazně pomohly vyšší výnosy z tradingu a silné investiční bankovnictví.
- Poplatky z investičního bankovnictví vzrostly o 21 %, více než banka čekala.
- Management dál upozorňuje na rizika, ale americkou ekonomiku hodnotí jako odolnou.
Společnost Bank of America v prvním čtvrtletí zvýšila zisk díky silnému výkonu divize tradingu a oživení v oblasti investičního bankovnictví. Čistý zisk banky dosáhl 8,6 miliardy dolarů, respektive 1,11 USD na akcii, zatímco před rokem činil 7,4 miliardy dolarů neboli 0,89 USD na akcii. Akcie banky na výsledky reagovaly v předobchodní fázi růstem o 1,5 %.
Za lepšími čísly stála především vyšší aktivita klientů na trzích. Začátek roku 2026 sice přinesl optimismus podpořený předchozími poklesy sazeb a solidními firemními výsledky, ale nálada se rychle změnila. Trhy zasáhl jestřábí obrat Fedu, obavy z možné bubliny kolem AI a rostoucí napětí na Blízkém východě. Právě tato volatilita ale investičním bankám často pomáhá, protože zvyšuje obchodní aktivitu. Bank of America díky tomu zvýšila výnosy z obchodování o 13 % na 6,4 miliardy dolarů.
Výrazně pomohlo také investiční bankovnictví. Celkové poplatky z této oblasti vzrostly o 21 % na 1,8 miliardy dolarů, přičemž banka původně čekala jen zhruba 10% růst. K lepšímu výsledku přispělo i silné prostředí pro fúze a akvizice. V prvním čtvrtletí přesáhl objem globálních velkých transakcí 1,2 bilionu dolarů a výraznou roli hrály hlavně velké technologické obchody.
BofA Securities se podílela na několika významných transakcích, mimo jiné na převzetí potravinářské divize Unileveru společností McCormick za 42,7 miliardy dolarů, akvizici firmy Penumbra společností Boston Scientific za 14,9 miliardy dolarů nebo na převzetí Coterra Energy firmou Devon Energy za 26 miliard dolarů. Tyto mandáty pomohly bance posílit její postavení v poradenství u velkých obchodů.
Šéf banky Brian Moynihan uvedl, že vedení zůstává opatrné vůči vyvíjejícím se rizikům, ale zároveň vidí zdravou aktivitu klientů, solidní spotřebitelské výdaje a stabilní kvalitu aktiv. To podle něj naznačuje, že americká ekonomika zůstává odolná i přes náročnější tržní prostředí.
Přesto se akcie velkých amerických bank letos zatím nevyvíjejí ideálně. Bank of America, JPMorgan i Wells Fargo jsou od začátku roku v červených číslech a zaostávají za indexem S&P 500, který byl naposledy výše asi o 1,8 %.
