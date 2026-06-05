Short squeeze v přímém přenosu: B&M trestá sázky na pokles 🚀

Akcie společnosti B&M European Value Retail zažívají mimořádně silný týden. Britský diskontní řetězec překvapil trh lepšími než očekávanými výsledky a jeho akcie od začátku týdne posílily o 22 %. Firma tak směřuje k nejlepšímu týdennímu výkonu ve své historii a zároveň se stala nejsilnějším titulem v evropském indexu Stoxx 600.
Prudký růst akcií zasáhl zejména short sellery, kteří v posledních měsících navyšovali sázky na pokles. Podíl akcií půjčených pro shortování dosahoval ve středu 11,2 % volně obchodovaných akcií, zatímco minulý měsíc byl na rekordní úrovni 13,6 %. B&M tak stále zůstává nejvíce shortovanou akcií v indexu FTSE 350 Retailers, ale aktuální vývoj ukazuje, že část investorů začala své negativní pozice zavírat.
Lepší výsledky dodaly trhu větší důvěru v to, že se hospodaření firmy může stabilizovat. Podle analytiků pomohla především poptávka ze strany zákazníků, kteří v době vyšších životních nákladů více vyhledávají levnější zboží. B&M tak může těžit z prostředí, ve kterém domácnosti pečlivěji sledují své výdaje a dávají přednost diskontním formátům.
Pozitivně vyzněla také komunikace managementu. Trh se obával dalšího zklamání po předchozích varováních před slabšími zisky, ale komentáře firmy naznačily, že ziskovost mohla najít své dno. To výrazně změnilo náladu investorů, protože před výsledky převládal názor, že společnost může přinést další negativní překvapení.
Přesto část trhu zůstává opatrná. Analytici JPMorgan upozornili, že růst akcií mohl být zčásti přehnaný a zesílený právě zavíráním short pozic. Podle nich byla očekávání před výsledky nastavena velmi nízko a odhady růstu zisku v příštím roce mohou být příliš optimistické. Problémem je zejména to, že růst tržeb mohl být dosažen za cenu slabších marží.
Z investičního pohledu je současná rally významným signálem změny sentimentu, ale ne nutně potvrzením dlouhodobého obratu. B&M ukázala, že dokáže překvapit pozitivně, avšak další vývoj bude záviset na tom, zda firma udrží růst prodejů bez dalšího tlaku na ziskové marže. Pokud se jí to podaří, může současný růst získat pevnější základ. Pokud ne, část investorů může začít vybírat zisky.
Graf B&M European Value Retail (BME.US, D1)
Zdroj: xStation5
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.