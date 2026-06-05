SpaceX narazila na pravidla S&P. Rychlý vstup do S&P 500 se nekoná 🚨

Společnost S&P Global potvrdila, že nebude měnit podmínky pro zařazení firem do svých hlavních akciových indexů. Tento krok představuje komplikaci pro SpaceX Elona Muska, která usilovala o možnost rychlejšího vstupu do prestižního indexu S&P 500 po plánovaném vstupu na burzu.
SpaceX se podle dostupných informací chystá získat až 75 miliard USD a cílí na ocenění kolem 1,75 bilionu USD. Taková valuace by ji zařadila mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti v USA. Problémem však zůstává, že do volného obchodování má být uvolněna pouze část akcií a firma zároveň nesplňuje některá důležitá kritéria pro zařazení do indexu.
S&P zdůraznilo, že výjimky z pravidel týkajících se finanční životaschopnosti, délky obchodování na burze a investovatelného podílu akcií by neměly být udělovány pouze na základě vysoké tržní kapitalizace. Jinými slovy, samotná velikost SpaceX nestačí k tomu, aby firma získala přednostní zacházení.
Jedním z klíčových pravidel pro vstup do S&P 500 je také ziskovost podle amerických účetních standardů GAAP. Firma musí být zisková v posledním čtvrtletí a zároveň v součtu za poslední čtyři čtvrtletí. SpaceX však v roce 2025 vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy USD, i když její tržby vzrostly o 33 % na 18,67 miliardy USD.
Rozhodnutí S&P je významné i proto, že index S&P 500 sledují pasivní fondy s aktivy v řádu bilionů dolarů. Pokud by SpaceX do indexu vstoupila rychleji, tyto fondy by byly nuceny nakupovat její akcie, což by mohlo výrazně podpořit poptávku po titulu krátce po IPO.
S&P však podle komentářů z trhu dala přednost důvěryhodnosti pravidel před tlakem na přizpůsobení se mimořádně velké technologické emisi. Analytici poukazují na to, že udělování výjimek firmám pouze kvůli jejich velikosti, navíc bez splněné ziskovosti, by mohlo oslabit transparentnost celého indexového systému.
Zatímco S&P zůstává u svých hlavních indexů přísná, Nasdaq už pravidla upravil tak, aby nově zalistované megakapitalizační společnosti mohly snáze vstoupit do indexu Nasdaq 100. To může být pro SpaceX důležité, protože fondy sledující tento index by po jejím zařazení musely nakupovat část veřejně dostupných akcií.
SpaceX zároveň získává cestu do širších indexů, například S&P Total Market Index, Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, Russell U.S. Equity Indexes nebo FTSE Global Equity Index Series. Tyto indexy ale nemají stejnou váhu jako S&P 500, a proto jejich dopad na poptávku po akciích pravděpodobně nebude tak výrazný.
Z pohledu investorů je rozhodnutí S&P důležité varování. SpaceX může být mimořádně atraktivní firmou díky růstu tržeb, technologickému postavení a velikosti plánovaného IPO, ale automatická indexová poptávka ze strany fondů sledujících S&P 500 se zatím nedostaví. Pro ocenění akcií po IPO tak bude důležité nejen nadšení trhu, ale i schopnost firmy prokázat ziskovost a dostatečnou likviditu akcií.
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