Barry Callebaut v problémech 🍫⚠️

- Barry Callebaut nově čeká pokles EBIT, místo dříve očekávaného růstu.
- Ceny kakaa spadly za šest měsíců o více než 50 %.
- Prodejní objemy v 1. pololetí klesly o 6,9 %, méně než čekal trh.
- Firma počítá s návratem k růstu ve 2. polovině fiskálního roku 2026.
Švýcarský výrobce čokolády Barry Callebaut zhoršil svůj letošní výhled a nově očekává pokles provozního zisku. Firma tak ustoupila od předchozího odhadu, podle něhož měly zisky růst. Důvodem je především prudký pokles cen kakaa, se kterým se společnost dlouhodobě snaží vyrovnat.
Nový generální ředitel Hein Schumacher uvedl, že za změnou výhledu stojí mimořádně rychlý propad trhu, silná konkurence, nadbytečné kapacity, nižší objemy prodejů i narušení dodavatelského řetězce. Společnost zároveň upozornila, že další vývoj může ještě ovlivnit také případné zhoršení situace na Blízkém východě.
Barry Callebaut nyní očekává, že provozní zisk EBIT v aktuálním fiskálním roce klesne o střední desítky procent, místo dříve očekávaného růstu. Firma zároveň uvedla, že pokles cen kakaa o více než 50 % během šesti měsíců do února by mohl v budoucnu podpořit zotavení trhu.
Objem prodejů skupiny se v prvním pololetí snížil o 6,9 %, což je sice pokles, ale mírnější, než čekali analytici. Ti podle odhadů počítali se snížením o 7,7 %. Firma zároveň mírně zlepšila výhled objemů a nyní očekává jejich pokles o 1 až 3 %, přičemž ve druhé polovině fiskálního roku počítá s návratem k růstu.
Pozitivně to vnímají i někteří analytici. Podle Matteo Lindauera z Vontobel je povzbudivé právě to, že firma čeká obnovení růstu už ve druhé polovině roku 2026, tedy dříve, než se původně předpokládalo.
Celkově zpráva ukazuje, že Barry Callebaut sice dál čelí tlaku na ziskovost, ale současně naznačuje možné stabilizační signály v objemech prodeje. Pro investory tak bude klíčové sledovat, zda se firmě podaří využít nižších cen kakaa k obnovení marží a růstu v dalších čtvrtletích.
Graf BARN.CH (D1)
Akcie Barry Callebaut se aktuálně obchodují kolem 1 274,69 CHF, tedy pod EMA 50 (1 337,91 CHF) i SMA 100 (1 321,64 CHF), což potvrzuje převahu prodejců. RSI na 28,6 signalizuje přeprodanost, ale zatím bez jasného obratu. Negativní obraz doplňuje i MACD, které zůstává v záporném teritoriu a potvrzuje slabé momentum.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
🎥 Výsledková sezóna s XTB: TSMC hlásí obrovský nárůst zisku, situace v Íránu zatím není problém
⬆️Graf dne – US500 roste na historická maxima! (16.04.2026)
Denní shrnutí: Trh na vrcholu vyčkává
Palantir zůstává o více než 30 % pod rekordním maximem, když na akcie tlačí obavy z AI disruptce a valuace
