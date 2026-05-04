Berkshire Hathaway: Zaostává legendární fond?

Berkshire Hathaway je investiční společnost založená a vedená jedním z nejlegendárnějších investorů všech dob – Warrenem Buffettem. Během posledních desetiletí firma dosahovala vynikajících a velmi konzistentních výsledků. Její výkonnost byla obzvlášť působivá během delších medvědích trhů, jako byl pokles v letech 2022–2023.
Kvůli svému vysokému věku však Warren Buffett musel odstoupit z pozice hlavního manažera a předal tuto roli Gregu Abelovi. Společnost zveřejnila své první výsledky pod vedením nového CEO.
Finanční ukazatele:
- Tržby: meziročně vzrostly o více než 4 % na 93,7 miliardy USD.
- Provozní zisk: meziročně vzrostl o 17 % na 11,35 miliardy USD.
- Čistý zisk připadající akcionářům: vzrostl o téměř 120 % na 10,1 miliardy USD.
- Zpětné odkupy akcií: 235 miliard USD.
- Hotovost: další rekord na úrovni 373,5 miliardy USD.
Z pohledu metrik a růstu společnost nadále funguje mimořádně dobře a mírně překonala konsenzuální očekávání trhu. Navzdory legendárnímu statusu Warrena Buffetta navíc nový CEO rovněž není v centru pozornosti.
Největší debatu kolem společnosti vyvolává její chování ve vztahu k širšímu trhu a její obrovská hotovostní pozice. Z dlouhodobého pohledu Berkshire překonávala index S&P 500 o široký rozdíl, v posledních čtvrtletích však fond za širším trhem zřetelně zaostává – přibližně o 12 % oproti benchmarkovému indexu.
To je obzvlášť kontroverzní právě vzhledem k obrovské hotovostní rezervě. V předchozích tržních cyklech vysoký objem hotovosti ve firmě signalizoval, že čeká na správný okamžik k uskutečnění velkých, a nakonec velmi výnosných nákupů. Tento sentiment ohledně přístupu společnosti je patrný už delší dobu a čím více se S&P 500 vzdaluje výkonnosti Berkshire, tím více otázek si účastníci trhu začínají klást.
Tento pohled na fond však může být zásadně mylný. Berkshire je investiční společnost se zásadně odlišným profilem než dnešní S&P 500, kterému dominují technologické firmy.
Génius Warrena Buffetta spočíval v jeho výjimečné schopnosti generovat růst v obdobích, kdy byl tržní sentiment negativní. Berkshire klade na první místo ochranu kapitálu investorů a teprve poté usiluje o generování nadstandardních výnosů.
V posledních čtvrtletích se však zdá, že trh zůstal v režimu neochvějné euforie, téměř zcela soustředěné do technologických akcií. Fondy jako Berkshire nemohou výkonnost širokého trhu překonávat konzistentně, protože by to vyžadovalo nepřijatelnou úroveň rizika.
BRKA.US (D1)
Na grafu lze pozorovat crossover EMA200 a EMA100 shora poprvé od roku 2022. Historicky takové chování – v rozporu s tradiční technickou analýzou – předcházelo dlouhotrvajícím růstovým obdobím. Bude tomu tak i tentokrát? Zdroj: xStation5
