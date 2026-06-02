Bitcoin (BTC) klesá o 3 % na 68 tis. USD kvůli cyklické letní slabosti kryptoměn 📉

Bitcoin (BTC) dnes klesá k úrovni 68 000 USD, nejníže od konce března, zatímco technické indikátory nadále ukazují na silný prodejní tlak. Největší kryptoměna světa vstupuje do historicky slabé letní sezóny prudkým poklesem, který zatěžuje také Ethereum a menší digitální aktiva. Trh včera navíc dostal pod tlak zprávu, že Strategy (MSTR.US) prodala Bitcoin poprvé od roku 2022.
Graf Bitcoinu (BTC, interval D1 a W1)
Cenový graf Bitcoinu nadále signalizuje slabost. Na denním grafu kryptoměna prorazila pod formaci trojúhelníku, což může zvýšit riziko poklesu směrem k lokálnímu minimu poblíž 60 000 USD. Průraz pod tuto zónu podpory by posílil medvědí scénář a mohl by otevřít prostor pro hlubší pokles směrem k oblasti 40 000 USD, kde se nachází několik důležitých on-chain metrik, včetně Realized Price a takzvané Delta Price. Obchodování Bitcoinu tak i nadále stojí za zvýšenou pozornost.
Zdroj: xStation5
Analýza Bitcoinu: obchodování BTC pod lupou
Pokud by současná korekce téměř přesně zopakovala předchozí cyklus, potenciální dno by se mohlo vytvořit kolem 45 000–47 000 USD za Bitcoin, případně ještě před koncem června. Na druhé straně se index RSI již blíží přeprodanému pásmu a aktuálně se pohybuje poblíž 37.
Historicky se hlavní cyklická dna na týdenním časovém rámci objevovala při výrazně nižších hodnotách RSI. Během medvědího trhu v roce 2022 klesl RSI téměř k úrovni 20, než Bitcoin vytvořil udržitelné dno. Během tržního propadu v březnu 2020 však indikátor dosáhl dna poblíž 34, což naznačuje, že současné hodnoty se začínají přibližovat úrovním spojeným s předchozími obdobími extrémního tržního stresu.
