Bitcoin je nejvýše za posledních 11 týdnů 🔥

- Bitcoin vzrostl až o 3,6 % a překonal 78 400 USD, nejvýše od začátku února.
- Trh podpořilo prodloužení příměří s Íránem a zlepšení globálního sentimentu.
- Pozitivním signálem jsou i silné přítoky do amerických spot Bitcoin ETF.
Bitcoin dnes výrazně posílil a dostal se na 11týdenní maximum, když pozitivní náladu na trzích podpořilo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa prodloužit příměří s Íránem. Uvolnění geopolitického napětí zlepšilo sentiment napříč rizikovými aktivy a kromě akcií reagovaly růstem také kryptoměny.
Největší kryptoměna světa během dne vzrostla až o 3,6 % a krátce překonala hranici 78 400 USD, čímž se dostala nejvýše od začátku února. Později se obchodovala poblíž 78 000 USD. Silný pohyb předvedlo i Ether, které přidalo až 3,8 %.
Analytici upozorňují, že další krátkodobý vývoj Bitcoinu bude dál záviset především na makroekonomické a geopolitické situaci. Za důležitou podporu nyní považují oblast kolem 72 000 USD, zatímco v blízkosti 79 000 až 80 000 USD se může objevit silnější rezistence a vybírání zisků.
Bitcoin v posledních týdnech ukazuje relativní odolnost. Od konce února je v plusu o více než 15 %, zatímco zlato ve stejném období oslabilo přibližně o 10 %. Trh tím naznačuje, že investoři jsou i přes zvýšenou nejistotu ochotni vracet se do dynamičtějších aktiv.
Podporou pro cenu jsou také obnovující se přílivy kapitálu do amerických spot Bitcoin ETF. Třináct sledovaných fondů zaznamenalo od začátku týdne čistý příliv přes 250 milionů USD, poté co v předchozím týdnu přiteklo téměř 996,4 milionu USD. To potvrzuje, že institucionální zájem o Bitcoin zůstává silný.
Graf BITCOIN (D1)
Bitcoin se obchoduje kolem 77 910 USD a drží se nad oběma klouzavými průměry, tedy nad EMA 50 na úrovni 72 247 USD i nad SMA 100 na hodnotě 73 795 USD. To potvrzuje, že střednědobý technický obraz se výrazně zlepšil. Cena se zároveň nachází nad Fibonacciho hladinou 38,2 % na 74 436 USD, ale stále zůstává pod úrovní 50 % na 78 946 USD, která nyní představuje nejbližší důležitou rezistenci. Pokud by ji Bitcoin překonal, otevřel by se prostor k růstu směrem k 83 456 USD, kde leží hladina 61,8 %. Williams %R se pohybuje kolem -4, což ukazuje na výrazně překoupený krátkodobý stav. Trh je tedy silný, ale po svižném růstu nelze vyloučit krátkou konsolidaci nebo mírný návrat. Dokud se však cena drží nad pásmem 74 400 až 73 800 USD, zůstává technické nastavení převážně býčí.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
