Bitcoin klesá o 3 % na nejnižší úroveň od 13. dubna 📉

Bitcoin dnes ustupuje těsně pod 72 000 USD a na denním časovém rámci vidíme, že RSI už kleslo na úroveň blízkou „přeprodanému“ pásmu, konkrétně na 32,6. Na druhou stranu historická tržní dna obvykle vznikala při výrazně nižších hodnotách RSI, než je ta současná. To naznačuje, že pokud jde skutečně o další poklesovou vlnu, může být stále příliš brzy očekávat stabilizaci downtrendu.
- On-chain data ukazují, že velryby pozastavily akumulaci Bitcoinu. Tento vzorec v minulosti často předcházel obdobím slabosti během kryptoměnových medvědích trhů.
- Na základě historického halvingového cyklu by se potenciální cenové dno Bitcoinu mohlo objevit na začátku podzimu 2026, zatímco spotová poptávka stále zaostává.
- Sezonně bývá letní období pro kryptoměnový trh slabé. Bitcoin dnes klesá navzdory rekordním ziskům na globálních akciových trzích.
- Spolu s kryptoměnami jsou pod tlakem také drahé kovy, protože trhy se přizpůsobují očekávání mírně jestřábější inflace a politik centrálních bank ve srovnání s prostředím z přelomu let 2025 a 2026.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Při pohledu na hodinový graf zůstává Bitcoin v klesajícím cenovém kanálu a aktuálně se obchoduje zhruba uprostřed tohoto pásma. Klíčové úrovně podpory se nacházejí poblíž 67 000 USD a v oblasti 60 000–61 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🗣️ROZHOVOR: Koncentrace S&P 500 na historickém maximu. Co s tím?
Shrnutí trhů: Akcie SAP prudce rostou — kdysi největší společnost Evropy 💥
🎥 Dvě čísla & Proč je slabý dolar důležitý pro investory?
Graf dne: OIL (1. 6. 2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.