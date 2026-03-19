Bitcoin klesá pod 70 000 USD, protože ropný šok a výhled Fedu zasáhly riziková aktiva

Bitcoin 19. března klesl pod 70 000 USD a naposledy ztrácel 5,5 % na 69 049 USD, protože investoři po rozhodnutí Fedu ponechat sazby beze změny a po růstu cen ropy znovu omezovali expozici vůči rizikovým aktivům. Výprodej zasáhl i akcie, přičemž Nasdaq v 10:04 ET ztrácel 0,67 %, S&P 500 0,49 % a Dow Jones 0,45 %. Zdroj: TradingView
Ropu a trhy nyní řídí Fed i geopolitika
Fed ponechal cílové pásmo sazby na 3,50 % až 3,75 % a uvedl, že nejistota kolem výhledu zůstává zvýšená, přičemž vývoj na Blízkém východě má pro americkou ekonomiku nejisté dopady. Předseda Fedu Jerome Powell zároveň uvedl, že mediánová projekce Fedu stále ukazuje pouze na jedno snížení sazeb o 25 bazických bodů v letošním roce, zatímco mediánový výhled PCE inflace pro rok 2026 byl zvýšen na 2,7 %.
Tento kontext je pro kryptoměny důležitý, protože ropa se znovu vrací do inflačního příběhu. Reuters uvedl, že Brent se 19. března pohyboval poblíž 112 USD za barel poté, co krátce překonal 119 USD, když Írán zaútočil na energetická zařízení napříč Blízkým východem v odvetě za izraelský útok na plynové pole South Pars.
Pod tlakem jsou akcie i kryptoměny
Tržní reakce ukazuje, že bitcoin se stále obchoduje spíše jako makro-citlivé rizikové aktivum než jako samostatný hedge. Barron’s uvedl, že Ethereum kleslo o 6,8 % a XRP o 4,5 %, zatímco Reuters napsal, že hlavní indexy na Wall Street zůstaly pod tlakem, protože investoři přehodnocují inflaci, ropu a výhled sazeb.
Co budou trhy sledovat dál
Dalším klíčovým bodem bude, zda se ceny ropy stabilizují, nebo porostou dál, protože to by mohlo ještě více posílit očekávání delšího období vyšších amerických sazeb. Krypto trhy zároveň budou sledovat, zda bitcoin rychle získá zpět hranici 70 000 USD, nebo zda poslední makro šok stáhne digitální aktiva hlouběji do širšího risk-off pohybu.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.