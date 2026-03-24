Bitcoin klesl pod 70 000 USD, Bernstein říká, že korekce už zřejmě našla dno

Bitcoin se 24. března obchodoval pod hranicí 70 000 USD, když během dne ztrácel zhruba 0,5 % a intradenně spadl až na 69 544 USD. Největší kryptoměna tak zůstala pod tlakem v prostředí volatilních makroekonomických a geopolitických podmínek, přestože Bernstein uvedl, že nedávná korekce už zřejmě našla své dno. Broker zároveň ponechal cílovou cenu bitcoinu pro konec roku 2026 na 150 000 USD.
Bernstein ponechává býčí střednědobý výhled
V úterní analytické poznámce Bernstein uvedl, že podle něj bitcoin „našel své dno a nyní míří výše“. Firma ponechala cílovou cenu 150 000 USD pro konec roku 2026 a dodala, že poslední pokles nevypadá jako strukturální narušení příběhu tohoto aktiva.
Bernstein zároveň poukázal na pokračující institucionální podporu přes společnost Strategy, která podle něj nyní drží 3,6 % celkové nabídky bitcoinu, což odpovídá čisté hodnotě aktiv 53,5 miliardy USD. Podle této poznámky Strategy v roce 2026 zatím získala 7,3 miliardy USD prostřednictvím kmenových a prioritních akcií, a to i přesto, že bitcoin ve stejném období klesl o 19 %.
Klíčové pro další pohyb zůstávají geopolitika a likvidita
Reuters 18. března uvedl, že bitcoin od amerických a izraelských úderů na Írán z 28. února přesto mírně posílil a během konfliktu vystoupal až na 73 949 USD, i když za celý rok byl stále níže přibližně o 15 %. Tento kontext pomáhá vysvětlit, proč Bernstein dál označuje bitcoin za relativně odolný, i když krátkodobý cenový vývoj zůstává volatilní.
Trhy nyní budou sledovat, zda bitcoin dokáže trvale získat zpět hranici 70 000 USD, jak se bude vyvíjet institucionální poptávka a zda napětí na Blízkém východě nebo širší likviditní podmínky nevyvolají další výrazný pohyb.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.