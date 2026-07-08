Bitcoin oslabuje kvůli novým obavám z konfliktu mezi USA a Íránem 📉

Bitcoin dnes prudce oslabil poté, co se na trzích znovu zvýšily obavy z geopolitického napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Největší kryptoměna světa klesla o více než 3 % až k úrovni přibližně 61 691 USD, než část ztrát později umazala a obchodovala se kolem 62 100 USD.
Výprodej zesílil po vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého předběžné příměří s Íránem skončilo. Trh tak začal rychle přeceňovat riziko obnoveného vojenského konfliktu mezi oběma zeměmi.
Hlavním problémem pro Bitcoin není jen samotné geopolitické napětí, ale také jeho možný dopad na inflaci. Růst napětí v oblasti Hormuzského průlivu může ohrozit přepravu ropy a plynu, což se okamžitě promítlo do cen energií. Ropa Brent vzrostla téměř o 6 % na 78,55 USD za barel. Vyšší ceny energií mohou znovu zvýšit inflační tlaky a tím i obavy, že centrální banky budou muset držet sazby déle na vyšších úrovních.
Právě tato kombinace je pro kryptoměny negativní. Bitcoin bývá citlivý na očekávání úrokových sazeb, protože vyšší výnosy tradičních aktiv snižují atraktivitu rizikovějších investic. Pokud by dražší ropa znovu posílila inflaci, trh by mohl začít započítávat vyšší pravděpodobnost dalšího utažení měnové politiky.
Napětí se neprojevilo pouze na kryptoměnách. Akciové trhy také oslabily, index MSCI Asia Pacific klesl až o 1 %, indický Nifty 50 ztrácel 1,5 % a futures na S&P 500 odepisovaly kolem 1 %. To ukazuje, že investoři reagovali širším přesunem od rizikových aktiv.
Bitcoin přitom před posledním výprodejem vypadal stabilněji. Po červnovém poklesu o 20 %, který byl nejhorším měsíčním propadem za čtyři roky, se v červenci začal zotavovat a od začátku měsíce přidával přibližně 5,5 %. Nové geopolitické napětí však ukázalo, že toto oživení zůstává křehké.
Zajímavé je, že trh dříve poměrně klidně přijal zprávu o prodeji Bitcoinu ze strany společnosti Strategy Inc., která je spojována s Michaelem Saylorem a patří mezi největší firemní držitele této kryptoměny. Firma oznámila prodej v hodnotě 216 milionů USD, ale reakce trhu byla tentokrát omezená. To je rozdíl proti předchozím měsícům, kdy podobné oznámení vyvolalo výraznější nervozitu.
Podpůrným faktorem pro Bitcoin byly také nákupy ze strany dlouhodobých držitelů. Podle uvedených dat přidávali někteří velcí investoři mezi 20. červnem a 6. červencem až 31 800 BTC denně. To naznačuje, že část trhu využívala nižší ceny k akumulaci.
Pozitivně působily i americké spotové bitcoinové ETF. Ty zaznamenaly tři po sobě jdoucí dny přílivů přesahujících 500 milionů USD. To je důležité zejména po červnu, kdy z těchto fondů odteklo více než 4,5 miliardy USD, což byl jejich nejslabší měsíc od spuštění na začátku roku 2024.
Přesto Bitcoin zůstává hluboko pod svými maximy. Od vrcholu nad 126 000 USD z loňského října je stále níže o více než 50 %. Některé ukazatele však naznačují, že část rizika už z trhu odešla. Bitcoin Risk Index podle Glassnode klesl z maximální hodnoty 1 na 0,56, což může ukazovat na určité snížení přehřátí trhu.
Dalším zajímavým signálem je nižší prostor pro vybírání zisků. Ukazatel nerealizovaného zisku a ztráty se nachází kolem 0,17, což naznačuje, že většina držitelů už nemá tak velké zisky k realizaci jako v předchozích fázích trhu. To může částečně omezit prodejní tlak při každém pokusu Bitcoinu o růst.
Z pohledu investorů tak Bitcoin stojí mezi dvěma protichůdnými silami. Na jedné straně ho podporují přílivy do ETF, návrat části dlouhodobých držitelů a nižší rizikové ukazatele. Na druhé straně proti němu působí geopolitické napětí, růst ropy, strach z inflace a možné vyšší sazby. Právě vývoj kolem Íránu a cen energií může v nejbližších dnech rozhodnout, zda Bitcoin udrží podporu kolem 61 500 USD, nebo zda se výprodej znovu prohloubí.
Graf Bitcoin (BITCOIN, D1)
Zdroj: xStation5
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