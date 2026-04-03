Bitcoin znovu oslabuje 📉 Technická analýza (03.04.2026)

Bitcoin se stáhl zpět k úrovni kolem 66 000 USD a v posledních dnech nedokázal své ztráty vymazat, a to navzdory pokusu o oživení na akciových indexech. Kryptoměny jsou pod tlakem kvůli silnému americkému dolaru a růstu výnosů amerických státních dluhopisů, což odčerpává likviditu z rizikových aktiv.
- BTC klesl z přibližně 76 000 USD v březnu na 66 000 USD, což představuje pokles zhruba o 15 %. Zlepšení aktivity na spotovém trhu a opatrný pozitivní příliv do ETF neposkytly dostatečnou podporu.
- Po poklesu z úrovní kolem 94 000 USD v lednu už pásmo 74 000–76 000 USD dvakrát zafungovalo jako rezistence a tato oblast dál zůstává hlavní technickou bariérou.
- Zároveň Bitcoin dvakrát reagoval poklesem poblíž 38,2% Fibonacciho retracementu posledního klesajícího impulsu, který se nachází kolem 74 000 USD.
- Cena se nyní obchoduje ve spodní části rostoucího cenového kanálu, přičemž stále vznikají vyšší minima. Průraz pod 66 000 USD by mohl signalizovat výraznou slabost a zvýšený prodejní tlak, tedy prolomení směrem dolů.
- Současná formace připomíná vlajku, která bývá typicky formací pokračování trendu. V tomto případě by to naznačovalo pokračování klesajícího trendu.
Pokles směrem k 65 000 USD by mohl otevřít prostor pro hlubší prodejní impuls. Naopak návrat nad 70 000 USD, tedy první psychologickou rezistenci, kterou navíc posiluje i předchozí cenový vývoj, by mohl otevřít cestu k 74 000 USD a případnému průrazu vzhůru z rostoucího kanálu. Ten by však vyžadoval pohyb nad oblast 77 000–78 000 USD.
Bitcoin (H1)
Zdroj: xStation5
