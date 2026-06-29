🚩 BlackRock prodává Bitcoin – BTC klesá pod 60 000 USD. Co bude dál?

Bitcoin se v pondělí obchoduje pod 60 000 USD po téměř 6% ztrátě z minulého týdne. Pokles táhne slabší sentiment trhu a jasný odliv institucionálního kapitálu. Americká spotová Bitcoin ETF zaznamenala za poslední týden čisté odlivy přibližně 1,8 mld. USD. Kumulativní toky za rok 2026 tak zůstávají hluboko v záporném teritoriu. Obzvlášť výrazné odkupy přišly z fondu IBIT od BlackRocku. Tento fond byl dříve známý stabilní akumulací a minimální prodejní aktivitou. To na trh přidává další nabídkový tlak. Dokud se toky do ETF nestabilizují a institucionální akumulace se neobnoví, výraznější oživení poptávky po Bitcoinu může zůstat obtížné.
Klíčové body
- Strategy výrazně zpomalila tempo nákupů Bitcoinu. V červnu nakoupila pouze kolem 3 600 BTC. Zpomalení u jednoho z největších firemních držitelů Bitcoinu může ukazovat na opatrnější postoj institucí.
- Snižování rizika pokračuje i na derivátovém trhu. Otevřený zájem u bitcoinových futures klesl téměř o 2,7 %. Drtivou většinu likvidovaných pozic tvořily long pozice, což naznačuje uzavírání přehnaně býčího nastavení.
- Index Crypto Fear & Greed klesl na 17 bodů. To jej pevně řadí do pásma „extrémního strachu“. Historicky takto nízké hodnoty často doprovázely období zvýšené averze k riziku. Ne vždy však znamenaly konečné tržní dno.
- On-chain indikátory zůstávají smíšené. Velké whale peněženky během nedávného poklesu zvýšily akumulaci. Někteří dlouhodobí držitelé naopak začali realizovat ztráty.
- Bitcoin je nadále silně ovlivňován makroekonomickými podmínkami. Silnější americký dolar a očekávání, že úrokové sazby zůstanou zvýšené, dál tlačí na poptávku po rizikových aktivech.
- Z technického pohledu zůstává 60 000 USD klíčovou úrovní podpory. Trvalejší návrat nad tuto hranici by mohl zlepšit krátkodobý sentiment. Další významná podpora leží poblíž 58 000 USD.
Poptávka zůstává chybějící složkou
Široce rozprostřený kapitál se na trh zatím nevrátil. Nejvýraznějším rysem současného prostředí je rozdíl mezi selektivní akumulací a absencí širšího zájmu o nákupy. Někteří investoři, zejména v USA, začali nakupovat pokles. Institucionální investoři však zůstávají opatrní. Krátkodobí držitelé navíc dál vytvářejí významnou nabídkovou zónu mezi 67 000 a 71 000 USD. Dokud Bitcoin tuto oblast nezíská zpět, jakýkoli růst bude spíše vnímán jako technický odraz než jako začátek trvalejšího obratu trendu.
Podobně opatrný obrázek ukazuje i trh s opcemi. Obchodníci se stále více přesouvají k prodeji opční prémie místo nákupu ochrany proti poklesu. To naznačuje očekávání relativně utlumené volatility. Tvůrci trhu mezitím dál drží významnou dlouhou gamma expozici mezi 60 000 a 64 000 USD. Takové nastavení má tendenci tlumit volatilitu kolem aktuálních cen. Nezabránilo však propadu Bitcoinu pod 60 000 USD. Pokud se tato úroveň rychle nezíská zpět, může se poklesové momentum zrychlit.
Makro události zůstávají klíčovým katalyzátorem
Tento týden bude Bitcoin pravděpodobně reagovat nejen na příchozí ekonomická data z USA. Trh bude sledovat také projev Kevina Warshe na každoročním fóru ECB v portugalské Sintře. Investoři budou znovu hodnotit, jak jestřábí nebo holubičí může být výhled měnové politiky Fedu.
Kumulativní čisté přítoky do amerických spotových Bitcoin ETF mezitím klesly těsně pod 51 mld. USD. Na vrcholu býčího trhu v roce 2025 přitom dosahovaly zhruba 62 mld. USD.
Bitcoin vstoupil do fáze, kdy rostoucí počet valuačních indikátorů naznačuje atraktivnější ocenění. Samotné levné ocenění však nestačí k obratu současného trendu. Trh se dál potýká s realizací ztrát, přetrvávajícími odlivy z ETF a defenzivním nastavením na trhu s opcemi.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Technický výhled Bitcoinu (denní graf)
Bitcoin se aktuálně obchoduje téměř 30 % pod svým 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200), který je v grafu znázorněn červenou linií. Index relativní síly (RSI) se blíží přeprodanému teritoriu. Zatím však nenaznačuje plnou kapitulaci trhu.
Pokud se rozvine další vlna silných prodejů, Bitcoin by mohl klesnout směrem k oblasti 45 000 USD. Naopak návrat nad 68 000 USD, kde se aktuálně nachází 50denní EMA (EMA50), by mohl signalizovat obnovení nákupního momenta. Další významná zóna rezistence se nachází mezi 77 000 a 80 000 USD. Tuto oblast posilují jak EMA200, tak předchozí cenové reakce.
Zdroj: xStation5
Prodeje ETF zůstávají největší obavou trhu
Prodeje ze strany spotových Bitcoin ETF se staly jednou z nejvýznamnějších překážek pro kryptoměnový trh. BlackRock v pátek prodal Bitcoin v hodnotě přibližně 444 mil. USD. K nedávné vlně prodejního tlaku přispěla také společnost Fidelity Investments. Investoři dál oceňují riziko přísnější měnové politiky v USA. V kombinaci s pokračující rally u akcií spojených s AI a velkým objemem retailové likvidity absorbované IPO společnosti SpaceX vzniká prostředí s omezenou poptávkou a slabším spekulativním zájmem o Bitcoin.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research
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