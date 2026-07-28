BlackRock vstupuje do AI infrastruktury. S Metou financuje datové centrum za 14 miliard dolarů 💰

Společnosti Meta Platforms a BlackRock vytvoří společný podnik, který postaví a bude provozovat nový datový kampus v Texasu. Projekt má dosáhnout výkonu 1 gigawattu a celkové náklady na výstavbu budov, energetickou infrastrukturu, chlazení a konektivitu mají činit přibližně 14 miliard USD.
Do provozu by měl komplex vstoupit v roce 2028. BlackRock bude ve společném podniku držet podíl 80 %, zatímco Meta si ponechá zbývajících 20 %. Významná část investice bude financována dluhem, přičemž objem úvěrového financování má dosáhnout až 12,5 miliardy USD.
Projekt potvrzuje, že výstavba datových center pro umělou inteligenci se stále více přesouvá mimo tradiční kapitálové výdaje technologických firem. Vedle vlastních zdrojů se do financování zapojují také infrastrukturní fondy, bankovní úvěry a další institucionální kapitál. Pro Metu to znamená možnost rozšiřovat výpočetní kapacitu, aniž by musela nést veškeré náklady projektu přímo ve své rozvaze.
BlackRock získává většinový podíl
Většinový podíl BlackRocku ukazuje, že investiční společnost vnímá AI infrastrukturu jako dlouhodobé aktivum s potenciálem stabilních výnosů. Datová centra mohou generovat pravidelné příjmy z dlouhodobých nájemních a provozních smluv, zároveň však vyžadují vysoké počáteční investice a spolehlivý přístup k elektřině.
Pro Metu je model společného podniku výhodný tím, že část finančního rizika přenáší na externího investora. Firma si zároveň zachová přístup k nové kapacitě, kterou může využít pro trénování a provoz AI modelů, rozvoj reklamních technologií i další cloudové služby.
Vysoký objem dluhového financování však zároveň ukazuje, jak kapitálově náročný se závod o AI infrastrukturu stává. Pokud by poptávka po výpočetním výkonu rostla pomaleji, než se nyní očekává, mohla by se návratnost podobných projektů dostat pod tlak.
Závod o AI infrastrukturu pokračuje
Meta se tímto krokem zařazuje po bok dalších technologických gigantů, jako jsou Alphabet, Amazon a Microsoft, kteří v posledních letech výrazně zvyšují investice do datových center. Cílem je získat dostatečnou výpočetní kapacitu pro provoz pokročilých modelů umělé inteligence a současně si zajistit kontrolu nad klíčovou částí technologické infrastruktury.
Texas je pro podobné projekty atraktivní díky dostupnosti rozsáhlých pozemků, energetické infrastruktury a relativně příznivému regulačnímu prostředí. Výkon 1 GW však zároveň představuje značnou zátěž pro lokální síť a zvyšuje význam dlouhodobých smluv na dodávky elektřiny.
Rozšiřování datových center vytváří příležitosti nejen pro technologické firmy a správce aktiv, ale také pro dodavatele čipů, energetických zařízení, chlazení, síťových technologií a stavební společnosti. Na druhé straně roste riziko vyšších cen elektřiny, přetížení sítí a rostoucího zadlužení spojeného s AI projekty.
Co vývoj znamená pro investory
Pro akcie Meta Platforms je projekt důkazem, že firma dál agresivně rozšiřuje kapacity pro umělou inteligenci, ale zároveň hledá způsoby, jak zmírnit dopad vysokých investic na vlastní cash flow. Partnerství s BlackRockem může být vnímáno pozitivně, protože Meta získá přístup k rozsáhlé infrastruktuře při nižším přímém kapitálovém zatížení.
Pro BlackRock jde o další posun směrem k infrastrukturním aktivům spojeným s energetikou a digitální ekonomikou. Pokud bude poptávka po AI výpočetním výkonu pokračovat, mohou podobné projekty nabídnout dlouhodobé a relativně stabilní výnosy.
Hlavním rizikem zůstává právě rozsah zadlužení a nejistota kolem skutečné návratnosti AI investic. Projekt za 14 miliard USD bude ekonomicky dávat smysl pouze tehdy, pokud se vysoká poptávka po výpočetní kapacitě udrží i po roce 2028.
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