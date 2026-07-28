Výprodej akcií ASML: Sny a spekulace monopol nenaruší

Akcie společnosti ASML, největší a podle mnohých také nejvýznamnější firmy v Evropě, během pondělní seance klesly až o 8 %. Situace byla natolik výrazná, že amsterodamská burza musela obchodování s tímto titulem dočasně přerušit.
Hlavním důvodem poklesu byla zpráva, že Čína se údajně chystá zahájit sériovou výrobu systémů DUV, tedy litografických zařízení využívajících hluboké ultrafialové záření. Co to ale skutečně znamená pro trh a pro samotnou ASML?
Otázky bez odpovědí
Zdánlivě jednoduchá zpráva obsahuje velké množství možných důsledků, pochybností a otázek, ale téměř žádné konkrétní informace.
Fantomové společnosti
- Nejlepším primárním zdrojem je článek agentury Reuters. Ten se odvolává na anonymního informátora z čínského polovodičového průmyslu, podle kterého se má malá státní společnost v Šanghaji pokusit o výrobu zařízení DUV.
- Informací o tomto subjektu je na internetu minimum. V tuto chvíli je obtížné určit, zda společnosti zapojené do této iniciativy vůbec existují.
Sériová výroba, která není příliš sériová
- „Sériová výroba“, jak ji některé zdroje označují, má podle dostupných informací znamenat plán výroby 5 zařízení v roce 2026 a 20 zařízení v roce 2027.
- Lze to skutečně považovat za masovou výrobu? ASML vyrábí přibližně 130 takových zařízení ročně.
Závod, který začal před deseti lety
- Pro ASML představuje DUV segment, od kterého se společnost postupně odklání, protože jde ve srovnání s jejím hlavním podnikáním v oblasti EUV (Extreme Ultraviolet) o zastaralejší standard.
- Současnými lídry trhu s DUV jsou společnosti Nikon a Canon, přičemž každá z nich vyrábí stovky podobných zařízení ročně.
- Čínská „sériová výroba“ by tak nepředstavovala ani procentní, ale spíše promile podíl na trhu.
Ne všechna zařízení DUV jsou stejná
- Pokud čínská zařízení DUV skutečně existují, není nic známo o jejich rozlišení, spolehlivosti, propustnosti ani výtěžnosti výroby.
- I malé rozdíly v těchto parametrech mohou zhoršit ziskovost výroby o několik řádů.
Výsledky ASML podle zemí a segmentů [2026]
Zdroj: ASML
Shrnuto, segment DUV je sice stále důležitý a tvoří necelých 30 % tržeb, ASML se z něj však zjevně postupně stahuje. Průlomová technologie EUV totiž nabízí výrazně lepší marže a vyšší růstový potenciál, což by více než kompenzovalo případný rychlý úbytek čínského trhu.
Nezničitelný monopol?
Mnohem důležitější otázka zní: pokud Čína v současnosti disponuje technologií výroby DUV zařízení, nebo to alespoň tvrdí anonymní zdroje bez předložení důkazů, je jen otázkou času, než získá také technologii EUV, která představuje hlavní konkurenční výhodu ASML?
Jednoznačně ne.
Pokud Čína skutečně získala schopnost vyrábět DUV zařízení v objemu několika kusů ročně, znamená to pouze částečné zaplnění obrovské mezery v možnostech jejího litografického průmyslu. I při této hypotetické novince zůstává Čína za evropskou společností ASML technologicky pozadu o desítky let.
Je důležité si uvědomit, že produkty ASML nejsou spotřební elektronika, kterou lze jednoduše zkopírovat. Přechod z DUV na EUV není malý krok ani postupný pochod. Je to spíše let, a ne na Měsíc, ale až na Mars.
Aby se ASML dostala na dnešní úroveň, musela vybudovat síť vysoce specializovaných společností, které po desítky let zdokonalovaly jednotlivé součásti jejích zařízení.
Ani získání kompletního EUV stroje ASML, který je chráněn způsobem srovnatelným například se zabezpečením jaderných zbraní, by nestačilo. Šlo by pouze o začátek budování celého výrobního řetězce od nuly, což by i v nejlepším případě trvalo mnoho let.
Pokus napodobit úspěch ASML klasickým výzkumem a vývojem by jinému subjektu zabral nejméně 10 let, pravděpodobněji však přibližně 20 let.
Tržby ASML [2018–2026]
Současný výprodej akcií ASML je cenovým pohybem založeným na nepotvrzených informacích, které trh výrazně přecenil. Fundamenty ani výhled společnosti ASML se nemění.
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