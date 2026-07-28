Krypto novinky: AI platby rostou, Ether překonává Bitcoin a Circle kupuje téměř 1 000 patentů

Kryptoměnový sektor dnes přinesl kombinaci bezpečnostních, technologických a regulatorních novinek. Hongkong chce do roku 2030 připravit celý bankovní sektor na hrozby spojené s kvantovými počítači a Circle přebírá rozsáhlé blockchainové patentové portfolio IBM.
Hongkong připravuje banky na kvantové hrozby
- Hongkongský měnový úřad HKMA představil nový rámec, který má vyhodnotit připravenost bank na bezpečnostní rizika spojená s kvantovými počítači. Součástí iniciativy je první Quantum Preparedness Index, jenž ohodnotil současnou připravenost sektoru pouze na 2,3 bodu z 10.
- Přibližně polovina oslovených finančních institucí zatím nemá žádný formální plán pro přechod na postkvantové zabezpečení. HKMA chce proto do roku 2030 dostat celý bankovní sektor na plnou úroveň připravenosti.
- Téma nabývá na významu s tím, jak Hongkong převádí stále více finančních operací na distribuované účetní knihy. Od roku 2023 už vydal tři série tokenizovaných zelených dluhopisů v celkové hodnotě přibližně 16,8 miliardy HKD. Současně rozvíjí tokenizované vklady a blockchainové vypořádání prostřednictvím projektu Ensemble.
- Kvantové počítače by v budoucnu mohly narušit dnes běžně používané kryptografické metody. Pro banky, platební sítě a blockchainové systémy by proto nedostatečně rychlý přechod na odolnější zabezpečení mohl znamenat závažné provozní i finanční riziko.
Circle získává téměř 1 000 blockchainových patentů
- Emitent stablecoinu USDC, společnost Circle, oznámil převzetí blockchainového patentového portfolia IBM. Transakce zahrnuje více než 680 patentových rodin a téměř 1 000 již udělených patentů.
- Circle se tím podle svého vyjádření stane největším držitelem blockchainových patentů ve Spojených státech. Finanční podmínky dohody zveřejněny nebyly.
- Velká část patentů vznikla během předchozího úsilí IBM rozvíjet podnikové využití blockchainu, zejména v oblasti sledování pohybu a ověřování zboží v globálních dodavatelských řetězcích. Circle může získané technologie využít při rozvoji infrastruktury pro stablecoiny, tokenizovaná aktiva a přeshraniční vypořádání.
- Investoři přijali zprávu pozitivně a akcie Circle v předobchodní fázi posílily o více než 2 %.
Bitmine už drží téměř 5 % nabídky Etheru
- Společnost Bitmine Immersion Technologies pokračuje v agresivním hromadění Etheru. Po nákupu téměř 10 000 ETH během posledního týdne její celkové držení vzrostlo na 5,79 milionu ETH, tedy přibližně 4,8 % celkové nabídky kryptoměny.
- Přibližně 85 % těchto prostředků je zapojeno do stakingu prostřednictvím vlastních validátorů nebo partnerské infrastruktury. Po plném nasazení všech mincí očekává společnost roční stakingové odměny kolem 299 milionů USD.
- Celková hodnota kryptoměn, hotovosti a obchodovatelných cenných papírů Bitmine dosahuje přibližně 11,8 miliardy USD. Firma se tak stala největším veřejně obchodovaným držitelem Etheru a podle hodnoty digitálních aktiv ji překonává pouze bitcoinová společnost Strategy.
- Ether zároveň během posledního týdne posílil přibližně o 2,4 %, zatímco Bitcoin ztratil kolem 0,7 %. Rostoucí poměr ETH vůči BTC může naznačovat, že část investorů začíná krátkodobě preferovat Ether.
Apple čelí žalobě kvůli falešné bitcoinové peněžence
- Tři zákazníci podali proti společnosti Apple žalobu poté, co údajně přišli dohromady o 1,8 milionu USD prostřednictvím falešné bitcoinové peněženky stažené z App Storu.
- Uživatelé tvrdí, že do podvodné aplikace zadali své seed fráze, čímž útočníkům umožnili převést jejich bitcoiny. Jednotlivé ztráty měly dosáhnout přibližně 875 000 USD, 840 000 USD a 120 000 USD.
- Aplikace se vydávala za peněženku Sparrow Wallet, která ale žádnou oficiální verzi pro iOS nenabízí. Apple uvedl, že podvodné aplikace odstranil a zrušil účty vývojářů, kteří je zveřejnili.
- Případ může znovu otevřít otázku odpovědnosti provozovatelů obchodů s aplikacemi. Apple dlouhodobě prezentuje svůj ekosystém jako bezpečnější díky přísné kontrole aplikací, žalobci však tvrdí, že tento dohled v jejich případě selhal.
Spoluzakladatel Binance podporuje jednotné kryptolicence v ASEAN
- Spoluzakladatel Binance Changpeng Zhao podpořil zavedení takzvaného regulatorního pasu pro kryptoměnové společnosti v jihovýchodní Asii. Firma licencovaná v jedné zemi ASEAN by podle něj měla mít možnost vstoupit na další trhy prostřednictvím zjednodušeného schvalovacího procesu.
- V současnosti musí kryptoměnové společnosti získávat samostatnou licenci v každém státě. To zvyšuje právní náklady, zpomaluje expanzi a omezuje konkurenci.
- ASEAN už podobné mechanismy používá v některých částech tradičního finančního trhu, například při přeshraniční nabídce investičních fondů nebo registraci investičních poradců. Přímou inspirací může být také Evropská unie, kde regulace MiCA umožňuje licencovaným poskytovatelům nabízet služby napříč členskými státy po oznámení domácímu regulátorovi.
- Jednotný nebo částečně uznávaný licenční systém by mohl urychlit rozvoj kryptoměnových a stablecoinových služeb v regionu. Největší překážkou však zůstávají rozdílné politické a regulatorní postoje jednotlivých zemí.
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