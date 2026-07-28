Akcie Mercedesu rostou 📈 Úspory zabraly, prodeje v Číně se ale propadly ⚠️

Akcie společnosti Mercedes-Benz dnes posílily poté, co automobilka zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které ukázaly stabilnější vývoj ziskovosti, než investoři očekávali. Výraznou podporu přineslo snižování nákladů, zatímco silné výsledky finančních služeb a divize dodávek pomohly kompenzovat slabší vývoj v hlavním automobilovém byznysu.
Akcie Mercedesu po zveřejnění výsledků vzrostly až o 5,9 %, později část zisků odevzdaly a v dopoledním obchodování posilovaly přibližně o 2,9 %. Investoři ocenili především to, že automobilka potvrdila celoroční výhled ziskovosti hlavní automobilové divize a vykázala upravenou návratnost tržeb ve výši 4,0 %, tedy komfortně uvnitř plánovaného pásma 3–5 %.
Úspory pomohly zvednout provozní zisk
Provozní zisk Mercedesu ve druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o 22 % na 1,5 miliardy EUR, přestože tržby klesly o 3 %. Výsledky podpořily nižší administrativní náklady, úspory ve výzkumu a vývoji a také silnější výkonnost finančních služeb a divize dodávek.
Pozitivní dopad měl rovněž jednorázový zisk ve výši 131 milionů EUR, který souvisel s plánovaným prodejem leasingové společnosti Athlon. Výsledky tak ukázaly, že úsporný program začíná přinášet efekt a pomáhá tlumit tlak, kterému německé automobilky čelí kvůli clům, slabší poptávce a rostoucí konkurenci.
Vedení společnosti však zároveň upozornilo, že tlak na náklady nekončí. Mercedes připravuje další opatření ve svých německých závodech a současně rozšiřuje výrobu v levnějších zemích střední a východní Evropy, zejména v Maďarsku a Polsku.
Čínský trh zůstává hlavním problémem
Největším rizikem pro Mercedes zůstává Čína, která byla dlouhé roky jedním z nejvýnosnějších trhů pro německé prémiové automobilky. Ve druhém čtvrtletí tam prodeje vozů Mercedes klesly o 30 %, což přimělo společnost opustit původní očekávání stabilních celoročních prodejů a tržeb.
Mercedes nyní očekává, že prodeje i tržby za celý rok mírně klesnou. Vyšší podíl dražších elektromobilů prodávaných v Evropě navíc může tlačit ziskovost automobilové divize ke spodní hranici plánovaného pásma.
Čínští výrobci už přitom neohrožují německé značky pouze na domácím trhu. Stále aktivněji expandují také do Evropy, kde využívají nižší výrobní náklady, rychlejší vývoj modelů a silnou pozici v oblasti elektromobility. Vedení Mercedesu sice upozorňuje, že čínští konkurenti zatím míří hlavně na masový segment, nikoliv přímo na prémiové vozy, riziko dalšího přibližování však nelze podceňovat.
Prodeje německých prémiových značek v Číně
Zdroj: Reuters
Prodeje německých prémiových automobilek na čínském trhu v posledních letech výrazně klesají, což potvrzuje i graf za období 2020 až 2025. Nejsilnější pozici si dlouho drželo BMW, jehož prodeje v roce 2021 vzrostly nad 840 tisíc vozů, následně však začaly oslabovat a v roce 2025 se propadly přibližně na 625 tisíc vozů.
Ještě výraznější propad zaznamenal Mercedes, který se z úrovně přibližně 775 tisíc vozů v roce 2020 dostal v roce 2025 zhruba k 550 tisícům vozů. Křivka ukazuje soustavné zhoršování, přičemž nejprudší pokles přišel mezi roky 2024 a 2025. Audi se po kolísavém vývoji také posunulo níže a v roce 2025 se jeho prodeje pohybovaly kolem 615 tisíc vozů.
Graf potvrzuje, že tlak není problémem pouze jedné značky, ale celého německého prémiového segmentu. BMW, Mercedes i Audi ztrácejí část své pozice ve prospěch čínských výrobců, kteří rychle rozšiřují nabídku elektrických a technologicky vybavených modelů. Z pohledu Mercedesu je nejvíce varovný právě prudký pokles posledního roku, který ukazuje na výrazné zhoršení konkurenceschopnosti na trhu, jenž byl dříve klíčovým zdrojem zisků.
Co vývoj znamená pro investory
Výsledky Mercedesu ukazují, že společnost je schopna krátkodobě stabilizovat ziskovost prostřednictvím úspor a přísnější kontroly nákladů. To může podporovat akcie zejména v období, kdy investoři hledají důkazy, že automobilka dokáže chránit marže i při slabších prodejích.
Dlouhodobý investiční příběh však zůstává výrazně závislý na vývoji v Číně. Pokud bude tamní pokles pokračovat, samotné škrty nebudou stačit k udržení růstu zisku. Mercedes proto potřebuje nejen snižovat náklady, ale také zlepšit cenovou konkurenceschopnost, urychlit vývoj elektromobilů a posílit nabídku pro čínské zákazníky.
Pozitivní je, že automobilka zatím drží upravenou návratnost tržeb v cílovém pásmu. Rizikem je naopak další tlak na marže, zejména pokud bude muset více zlevňovat, zvyšovat investice do nových modelů nebo přesouvat výrobu do nákladově efektivnějších regionů.
Graf Mercedes-Benz (MBG.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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