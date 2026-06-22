Blíží se konec evropských automobilek nebo je výplach příležitost? 🚗

BMW v uplynulém týdnu snížilo své výhledy na ziskovost v roce 2026, což opět nahrává otázkám, zda se blíží konec evropského automobilového průmyslu. Akcie BMW na tuto zprávu okamžitě zareagovaly a propadly se na nejnižší úroveň od pandemického roku 2020. Od začátku roku BMW ztratilo již téměř 40 % a o moc lépe si nevedou ani další evropské automobilky. Volkswagen od začátku roku odepsal přes 25 % a Stellantis 45 %. Současná situace tak příliš nenahrává evropským výrobcům, na které se tlačí čínská konkurence. Nové prodeje vozidel rostou zejména čínské automobilce BYD, jejíž prodeje za prvních 5 měsíců roku 2026 vzrostly meziročně o 150 % na 70 tisíc vozidel, přičemž BMW prodalo za tuto dobu 216 tisíc vozidel.
Problémem ale v současnosti není Evropa, ale vývoj na čínském trhu. Celkové tržby BMW nepřetržitě rostly až do svého absolutního maxima v roce 2023, kdy přesáhly hranici 155 miliard EUR. Od roku 2024 však vidíme celkový obrat trendu, v roce 2024 tržby klesly na 142,3 miliardy EUR, což pokračovalo i v roce 2025, kdy tržby dosáhly 133 miliard. Analytické odhady pro rok 2026 počítají s dalším poklesem. Za tímto celkovým propadem stojí především dramatický vývoj na čínském trhu.
Čína: Z hlavního motoru růstu strmý pád
Čína představuje v těchto datech absolutně nejdůležitější příběh.
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Zlatá éra (2022–2023): V roce 2022 tržby v Číně doslova explodovaly na téměř 41,9 miliardy EUR, čímž si tento region ukrojil rekordních 29,37 % na celkových tržbách automobilky. Čína se v těchto letech stala nejdůležitějším trhem a dokonce překonala Evropu (bez započtení Německa).
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Tvrdý náraz a chmurný výhled: Od roku 2024 však dochází k prudkému ochlazení. Tržby se propadly na 31,7 miliardy EUR a v roce 2025 pak na 24,8 mld. EUR. Podíl Číny na celkovém byznysu BMW by tak měl do roku 2026 spadnout zpět pod úroveň 20 %.
Evropa: Překvapivá stabilizační kotva
Zatímco asijský i americký trh po roce 2023 ztrácejí dech, tradiční evropský trh ukazuje rezistenci a pro BMW funguje jako záchranná brzda.
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Německo: Domácí trh si vede relativně stabilně. V roce 2024 zaznamenal solidní růst na 19,8 miliardy EUR a navzdory očekávanému mírnému poklesu v roce 2026 si bezpečně drží podíl kolem hranice 13 až 14 %.
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Zbytek Evropy (Rest of Europe): Tento region jde zcela proti globálnímu trendu. Zatímco celkové tržby BMW v roce 2024 klesaly, tržby ve „zbytku Evropy“ rostly na 40,9 mld. EUR a i v roce 2025 vykázalo BMW mírný růst na 41,1 mld. EUR. Region si tak bere zpět svou dominantní pozici a jeho podíl roste nad 30 %.
USA: Korekce a následná stagnace
Americký trh představoval po léta spolehlivý zdroj růstu.
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Vrchol a ústup: Své maximum zaznamenaly USA v roce 2023 s tržbami téměř 31,8 miliardy EUR (podíl 20,48 %).
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Současný výhled: V roce 2024 však přišla poměrně znatelná korekce na 27 miliard EUR. Pro rok 2026 odhady nepočítají s žádným oživením, spíše s mírně klesající stagnací kolem 26 mld. EUR. Z hlediska podílu si však USA drží svou dvacetiprocentní důležitost lépe než padající Čína.
Podíl jednotlivých regionů na tržbách BMW
Zdroj: Bloomberg
Graf BMW (BMW.DE, D1)
Zdroj: xStation05
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