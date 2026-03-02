Blízký východ otřásá trhem s plynem: Hrozí cenový šok 🔥

-
Hormuzským průlivem prochází 20 % globálního LNG, doprava je téměř zastavena.
-
Katar exportoval v roce 2025 82,2 mil. tun, z toho přes 80 % do Asie.
-
Největší riziko cenového šoku hrozí Asii, Evropa je ohrožena kvůli nízkým zásobám.
-
Prodloužení konfliktu může vést k omezení produkce LNG a prudkému růstu cen.
-
Hormuzským průlivem prochází 20 % globálního LNG, doprava je téměř zastavena.
-
Katar exportoval v roce 2025 82,2 mil. tun, z toho přes 80 % do Asie.
-
Největší riziko cenového šoku hrozí Asii, Evropa je ohrožena kvůli nízkým zásobám.
-
Prodloužení konfliktu může vést k omezení produkce LNG a prudkému růstu cen.
Napětí na Blízkém východě vyvolává obavy z největšího narušení trhu s plynem od roku 2022, kdy ruská invaze na Ukrajinu zásadně přepsala globální obchod s energií. Klíčovým bodem současné krize je Hormuzský průliv, kterým prochází přibližně 20 % světového exportu LNG.
Podle dostupných dat je přeprava zkapalněného zemního plynu přes tuto úžinu téměř zastavena. Největší riziko se týká zejména Kataru, který patří mezi největší exportéry LNG na světě. Většina jeho produkce směřuje do Asie, která je nyní potenciálním epicentrem cenového šoku.
Katar v roce 2025 exportoval 82,2 milionu tun LNG, přičemž více než 80 % dodávek směřovalo do Asie. Největšími odběrateli jsou:
-
Čína – téměř třetina dovozu
-
Indie – druhý největší odběratel
-
Japonsko a další asijské ekonomiky
Evropa je sice méně exponovaná než Asie, ale problémem zůstávají nízké zásoby plynu. Jakýkoli výpadek by tak mohl vyvolat cenový růst i zde.
Lodní doprava se zastavuje
Nejméně 11 LNG tankerů pozastavilo plavbu, aby se vyhnulo Hormuzskému průlivu. Velcí japonští rejdaři jako Nippon Yusen či Mitsui OSK Lines již instruovali lodě, aby čekaly v bezpečných vodách. Dalším faktorem je plánovaná údržba v katarském terminálu Ras Laffan, která již sama o sobě snižuje exportní kapacitu. Pokud by se konflikt protáhl, mohlo by dojít až k omezení samotné produkce LNG, jelikož export je nezbytný pro plynulý provoz zařízení.
Dopad na ceny plynu
Dlouhodobé LNG kontrakty jsou často navázány na cenu ropy Brent. Případný růst ropy tak automaticky zdraží i plyn pro asijské odběratele. Po více než roce relativně klidných cen se trh připravuje na návrat volatility. Rizikovým bodem je také Turecko, které dováží plyn z Íránu plynovodem o kapacitě 9,6 miliardy m³ ročně. V případě omezení těchto dodávek by muselo zvýšit nákupy LNG, což by dále posílilo tlak na ceny.
Srovnání s rokem 2022
Ruská invaze na Ukrajinu způsobila bezprecedentní otřesy na trhu, kdy Evropa přišla o klíčový zdroj plynu a ceny vystřelily na rekordní úrovně. Současná situace má potenciál vyvolat podobný šok, tentokrát však s hlavním dopadem na Asii.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se odrazila od úrovně 2,768 USD a postupně vytvořila rostoucí strukturu vyšších minim. Klíčovým momentem byl průraz nad 23,6 % (2,857 USD) a následně dynamický pohyb směrem k 50,0 % retracementu (2,958 USD), kde se trh aktuálně nachází. Cena se nyní obchoduje nad EMA 50 (2,863 USD) i nad SMA 100 (2,856 USD), což potvrzuje krátkodobé býčí nastavení. Navíc došlo k proražení klesající trendové linie, která definovala předchozí medvědí fázi. CCI se pohybuje v pozitivním pásmu kolem hodnoty 106, což značí silné nákupní momentum, ale zároveň upozorňuje na blížící se překoupené podmínky. Momentum rovněž roste a potvrzuje sílu aktuálního pohybu. Objem obchodů se zvýšil během průrazu rezistence, což dodává pohybu větší důvěryhodnost. Z pohledu Fibonacciho úrovní bude klíčové sledovat reakci trhu na 50,0 % (2,958 USD). Její udržení otevírá prostor k růstu směrem na 61,8 % (3,002 USD) a následně k 78,6 % (3,066 USD). Naopak návrat pod 2,857 USD by mohl znamenat oslabení růstového scénáře a návrat k oblasti kolem 2,800 USD.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Bitcoin roste nad 70 000 USD navzdory silnějšímu dolaru 📈
OIL: ceny pokračují v růstu navzdory návrhu doprovodu lodí americkým námořnictvem 📌
Denní shrnutí: Trhy kapitulují pod vlivem Perského zálivu
US Open: Wall Street v krvi
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.