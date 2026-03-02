Ropa a zlato posilují ⚔️

Nový týden na trzích začíná v atmosféře koordinovaných útoků USA a Izraele na Írán a rozsáhlé raketové odvety Teheránu, která cílí na objekty v Íránu, Izraeli, na americké základny ve spojeneckých zemích i ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Libanonu. Incidenty zasáhly také Kypr, Jordánsko či Pákistán a další oblasti. Nejnebezpečnějším prvkem této krize zůstává situace v Hormuzském průlivu, který zajišťuje přibližně 1/5 globálního obchodu s ropou a přepravu zhruba 20 milionů barelů denně. Průliv je nyní z velké části neprůjezdný kvůli riziku útoků na tankery. Obavy o udržitelnost dodávek z Perského zálivu tak dnes ženou ceny ropy Brent a WTI vzhůru o přibližně 7,2 %, přičemž Brent se posouvá k úrovni kolem 79 USD za barel. Trh stále více zvažuje scénář, v němž by při faktické blokádě Hormuzu a útocích na tankery mohly ceny ropy v relativně krátké době otestovat hranici 100 USD.
Určité omezení dalšího růstu cen ropy však představuje rozhodnutí OPEC+, který se na mimořádném víkendovém jednání dohodl na zvýšení produkce v dubnu o 206 000 barelů denně, výrazně nad předchozím cílem kolem 136 000 barelů. Cílem je signalizovat trhu připravenost zmírnit nabídkový šok. V praxi jsou však při pokračujících útocích na cíle ve Spojených arabských emirátech a v celém regionu důležitější než jakákoli prohlášení kartelu fyzická dostupnost komodity a bezpečnost námořních tras. Zlato, které tradičně plní roli „konečné pojistky“, reaguje stejně výrazně jako ropa a posiluje o více než 2 %. Pokud by boje pokračovaly dalších 48 hodin, mohlo by se otevřít cestu k úrovni 5 500 USD za unci, s rizikem ještě vyšších hodnot v případě další eskalace. Investoři se obracejí také ke stříbru. Vzhledem k výrazně zahřátému trhu s opcemi nelze vyloučit pohyb směrem k 100–120 USD za unci, zároveň však roste riziko prudké korekce aktuálně rostoucích instrumentů, pokud by se situace na Blízkém východě náhle uklidnila. V krátkodobém horizontu bude rozhodující především to, jak dlouho potrvá výměna palby a jak dlouho bude omezen provoz v Hormuzském průlivu. Právě tyto faktory určí reakci trhu s ropou, zlatem, britskou librou i akciových trhů na vývoj v regionu.
Ropa Brent (OIL) zahájila obchodování výraznou růstovou cenovou mezerou, čímž prodloužila aktuální růstový trend tohoto instrumentu. Zajímavé je, že RSI pro 14denní období se nyní nachází na nejvyšší úrovni od června 2025.
Zdroj: xStation
Zlato (GOLD) také zahájilo obchodování výraznou růstovou cenovou mezerou a přibližuje se ke svým historickým maximům.
Zdroj: xStation
