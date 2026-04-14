Bloom Energy roste poté, co Oracle rozšířil dohodu o palivových článcích na 2,8 GW pro AI infrastrukturu

- Akcie Bloom Energy v mimoburzovním obchodování vzrostly o 12,6 % poté, co Oracle rozšířil dohodu o palivových článcích až na 2,8 GW pro AI a cloudovou infrastrukturu.
- Bloom uvedl, že 1,2 GW je již nasmlouváno a nasazení probíhá napříč projekty Oracle v USA a bude pokračovat i v příštím roce.
- Dohoda ukazuje rostoucí poptávku po elektřině ze strany AI datových center a trhy nyní budou sledovat realizaci, další objednávky kapacity a dopad na tržby Bloom.
Akcie Bloom Energy vzrostly v mimoburzovním obchodování 13. dubna o 12,6 % poté, co společnost oznámila, že Oracle plánuje odebrat až 2,8 gigawattu (GW) kapacity palivových článků Bloom v rámci rozšířené dohody na podporu AI a cloudové infrastruktury. Bloom uvedl, že počátečních 1,2 GW je již nasmlouváno, nasazení běží napříč projekty Oracle v USA a bude pokračovat i v příštím roce. Reuters uvedl, že dohoda přichází v době, kdy s rozvojem pracovních zátěží umělé inteligence roste poptávka po elektřině. Zdroj: xStation5
Detaily dohody
V rámci rámcové servisní smlouvy oznámené 13. dubna chce Oracle využít systémy palivových článků Bloom pro projekty v USA, zatímco zrychluje rozšiřování datových center. Bloom uvedl, že rozšířená dohoda navazuje na dřívější nasazení, při němž dodal plně funkční systém pro Oracle za 55 dní, tedy o více než měsíc dříve oproti původně očekávanému 90dennímu harmonogramu oznámenému v červenci 2025.
Bloom také zveřejnil, že 9. dubna vydal Oracle warrant. Podle formuláře 8-K podaného Bloom Energy u SEC se warrant vztahuje až na 3 531 073 akcií třídy A s realizační cenou 113,28 USD za akcii, je okamžitě uplatnitelný a platí do 9. října 2026.
Proč je to důležité
Toto oznámení ukazuje, že dostupnost elektřiny se stává klíčovým tématem pro AI infrastrukturu. Bloom uvádí, že jeho systémy palivových článků lze nasadit rychleji než tradiční zdroje energie a že jsou navrženy pro datově náročnější AI pracovní zátěže, přičemž odpovídají i nastupujícím standardům 800 V dc.
Trhy nyní budou sledovat, jak rychle Bloom zrealizuje počáteční rollout o objemu 1,2 GW, zda Oracle využije další kapacitu v rámci rámce 2,8 GW a zda se podobné dohody o onsite zdrojích rozšíří i do dalších AI datových center v USA. Investoři budou zároveň sledovat, zda Oracle warrant využije a jak rychle se dohoda promění v objednávky a tržby pro Bloom.
