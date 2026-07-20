Boeing získává zpět důvěru regulátorů. Pomáhá mu velká objednávka i návrat výrobních pravomocí ✈️

Společnost Boeing zaznamenala na leteckém veletrhu ve Farnborough několik významných pozitivních zpráv. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že obnovuje Boeingu pravomoc schvalovat nově vyrobené letouny řad 737 Max a 787 Dreamliner, kterou výrobce ztratil po sérii problémů s kvalitou a incidentu s letounem 737 Max na začátku roku 2024.
Podle zástupců FAA Boeing dosáhl výrazného pokroku v oblasti kontroly kvality a bezpečnostních procesů. Regulátor však zdůraznil, že i nadále bude nad výrobou společnosti vykonávat zvýšený dohled. Obnovení těchto pravomocí představuje důležitý krok, který může Boeingu pomoci zvýšit tempo výroby a postupně zlepšit finanční situaci.
Výrobce aktuálně pracuje na stabilizaci produkce své klíčové modelové řady 737 na úrovni přibližně 47 letadel měsíčně, přičemž v následujících letech plánuje navýšení až na 63 strojů za měsíc. Dalším pozitivním faktorem je skutečnost, že FAA očekává v příštích měsících schválení variant 737 Max 7 a 737 Max 10, přičemž certifikace modelu Max 7 je podle představitelů úřadu již velmi blízko dokončení.
Další významnou zprávou je oznámení vedení společnosti ohledně vývoje nové generace úzkotrupých letadel. Generální ředitel Kelly Ortberg uvedl, že Boeing pravděpodobně uvede svůj nový letoun až na konci příští dekády. Firma se chce nejprve soustředit na stabilizaci výroby současných modelů, zlepšení cash flow a postupné snižování zadlužení.
Podle Ortberga navíc samotní zákazníci zatím nevyvíjejí výrazný tlak na uvedení nového modelu a preferují pokračování výroby stávajících letadel. Boeing tak zvolil konzervativnější přístup, aby minimalizoval riziko předčasného uvedení nové technologie na trh a zároveň neohrozil prodeje stávající rodiny letounů 737.
Významnou podporou pro budoucí produkci je také nová objednávka od leasingové společnosti SMBC Aviation Capital, která oznámila nákup celkem 100 letadel Boeing 737 Max. Zakázka zahrnuje 60 letounů Max 10 a 40 letounů Max 8.
Tato objednávka představuje jednu z největších transakcí letošního veletrhu ve Farnborough a potvrzuje, že poptávka po úzkotrupých letadlech zůstává velmi silná. Leasingové společnosti navíc hrají stále důležitější roli v leteckém průmyslu, protože aerolinkám umožňují modernizovat flotilu bez nutnosti vysokých jednorázových investic.
Pro investory představují poslední události pozitivní signál. Boeing postupně obnovuje důvěru regulátorů, získává nové zakázky a vytváří předpoklady pro další růst výroby. Přesto bude nadále klíčové sledovat, zda se společnosti podaří udržet vysokou úroveň kvality a úspěšně dokončit certifikaci zbývajících variant řady 737 Max.
Graf Boeing (BA.US, D1)
Zdroj: xStation5
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