📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (17.7.2026)

Vítězové:
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Travelers Cos Inc/The (TRV) +9,22 % – Jedna z největších amerických pojišťovacích společností zaměřená na komerční a osobní pojištění majetku a odpovědnosti.
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Seagate Technology Holdings plc (STX) +5,66 % – Přední světový výrobce pevných disků a komplexních řešení pro ukládání dat.
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Centene Corp (CNC) +3,99 % – Významná americká společnost v oblasti zdravotní péče, která poskytuje programy vládního zdravotního pojištění.
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Casey's General Stores Inc (CASY) +3,88 % – Síť čerpacích stanic a přidružených prodejen potravin, populární zejména na středozápadě USA.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +3,77 % – Globální výrobce inovativních optických a fotonických produktů pro telekomunikační sítě a laserové technologie.
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Humana Inc (HUM) +3,50 % – Přední americká zdravotní pojišťovna se zaměřením na integrovanou péči a programy pro seniory.
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Archer-Daniels-Midland Co (ADM) +3,49 % – Globální gigant v oblasti zpracování zemědělských komodit a výroby potravinářských ingrediencí.
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Allstate Corp/The (ALL) +3,32 % – Jedna z největších pojistných skupin v USA, specializující se zejména na pojištění automobilů a nemovitostí.
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American International Group Inc (AIG) +3,17 % – Významná nadnárodní finanční a pojistná korporace s globální působností.
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Valero Energy Corp (VLO) +3,13 % – Velká mezinárodní společnost zabývající se rafinací ropy, výrobou paliv a petrochemických produktů.
Poražení:
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Intuitive Surgical Inc (ISRG) -14,15 % – Průkopník a světový lídr v oblasti roboticky asistované chirurgie, známý díky chirurgickému systému da Vinci.
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Cadence Design Systems Inc (CDNS) -9,47 % – Technologická společnost poskytující software a hardware pro návrh elektronických systémů a polovodičů.
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Synopsys Inc (SNPS) -7,85 % – Globální lídr v oblasti automatizace navrhování elektroniky (EDA) a softwarové bezpečnosti pro čipový průmysl.
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Netflix Inc (NFLX) -7,26 % – Největší světová streamovací platforma poskytující filmy, seriály a vlastní mediální produkci.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -5,81 % – Technologická firma vyvíjející bezpečnostní technologie, známá výrobou taserů, tělových kamer a softwaru pro policii.
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Robinhood Markets Inc (HOOD) -5,72 % – Finančně-technologická společnost provozující populární aplikaci pro bezpoplatkové obchodování s akciemi a kryptoměnami.
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Applied Materials Inc (AMAT) -5,57 % – Přední světový dodavatel zařízení, služeb a softwaru pro výrobu pokročilých polovodičů a displejů.
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Builders FirstSource Inc (BLDR) -5,04 % – Největší americký dodavatel stavebních materiálů a konstrukčních řešení pro profesionální stavitele.
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Pentair PLC (PNR) -4,93 % – Globální společnost zaměřená na udržitelná vodní řešení, filtraci, bazénové technologie a průmyslový management vody.
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Carvana Co (CVNA) -4,70 % – Inovativní online prodejce ojetých automobilů, známý svými obřími automaty na výdej vozidel.
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Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem
Tři trhy, které stojí za pozornost příští týden (17. 7. 2026)
🍏Apple je opět nejhodnotnější firmou světa. Co to vypovídá o náladě investorů? 📈
US OPEN: Trh prohlubuje ztráty, obavy investorů rostou
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.