BP se během íránské války stává nejsilnější akcií mezi ropnými giganty 🥇

- BP od začátku íránské války vzrostla přibližně o 20 %, zatímco Exxon klesl asi o 2 %.
- BP těží z drahé ropy, silného tradingu a nižšího dopadu výpadků produkce.
- Exxon má výraznou expozici vůči Perskému zálivu a problémům kolem Hormuzského průlivu.
- Klíčové pro BP bude snížení dluhu a obnovení důvěry investorů.
Akcie společnosti BP výrazně posílily a během íránské války se staly jedním z nejlepších titulů mezi velkými ropnými firmami. Zatímco BP od začátku konfliktu vzrostla přibližně o 20 %, akcie Exxonu naopak oslabily asi o 2 %. Pro BP jde o důležitý obrat, protože v posledních letech patřila mezi nejslabší hráče v sektoru.
Hlavním důvodem lepší výkonnosti BP jsou vysoké ceny ropy a silné výsledky z obchodování s komoditami. Ropa během osm týdnů trvajícího konfliktu vzrostla o více než 45 % a dostala se nad hranici 100 USD za barel. BP zároveň uvedla, že očekává výjimečné výsledky z tradingu, což jí dává výhodu oproti americkým konkurentům.
Evropské ropné společnosti, jako BP, Shell nebo TotalEnergies, mají obecně větší obchodní divize než američtí rivalové. Díky tomu mohou lépe těžit z prudkých cenových výkyvů na trhu. Exxon a Chevron jsou v tradingu opatrnější a deriváty využívají spíše k omezení rizika, což jim v současném prostředí přináší účetní ztráty z přecenění.
Exxon naopak doplácí na vysokou expozici vůči Perskému zálivu. Přibližně pětina jeho globální produkce je podle uvedených informací zasažena omezením kolem Hormuzského průlivu. Situaci dále komplikuje poškození rozsáhlého LNG komplexu, ve kterém má Exxon podíl. Opravy by mohly trvat i několik let.
Pro BP přichází současné zlepšení v klíčový okamžik. Firma má za sebou složité období po strategii z roku 2020, kdy výrazně vsadila na nízkouhlíkové projekty a postupný ústup od fosilních paliv. Tento směr však investorům nepřinesl očekávané výsledky a zadlužení společnosti vzrostlo. Nová šéfka Meg O’Neill proto nyní směřuje firmu zpět k ropě a plynu.
Analytici očekávají, že BP využije dodatečné hotovostní toky především ke snížení dluhu, nikoliv k rychlému obnovení zpětného odkupu akcií. To by mohlo firmě poskytnout větší finanční flexibilitu pro budoucí rozvoj těžby a průzkumu. BP zároveň získala povolení pro nový projekt v Mexickém zálivu a rozšiřuje aktivity v Namibii, která patří mezi atraktivní oblasti pro nové ropné objevy.
Přesto zůstává otázkou, zda si BP dokáže lepší výkonnost udržet i dlouhodobě. Vyšší ceny ropy jí nyní jednoznačně pomáhají, ale investoři budou chtít vidět především stabilnější bilanci, jasnější strategii a důkaz, že obrat není jen krátkodobým efektem geopolitické krize.
Graf BP.UK (D1)
Akcie BP se drží po výrazném růstovém trendu ve fázi konsolidace a aktuálně se obchodují kolem úrovně 5,71 GBP. Cena zůstává nad EMA 50 na hodnotě 5,3980 GBP i nad SMA 100 na úrovni 4,8927 GBP, což potvrzuje, že širší technické nastavení zůstává stále býčí. Po prudkém růstu z března však trh zatím nedokáže navázat na předchozí maxima a pohybuje se spíše do strany. RSI se nachází na hodnotě 54,9, tedy v neutrálním pásmu. To naznačuje, že akcie nejsou překoupené, ale zároveň momentálně chybí silnější nákupní impuls.
Klíčovou rezistencí zůstává oblast kolem 5,95 GBP, kde se nacházejí předchozí lokální maxima. Pokud se kupcům podaří tuto zónu prorazit, může se otevřít prostor pro další růst nad hranici 6,00 GBP. Naopak nejbližší podpora leží u EMA 50 poblíž 5,40 GBP, která v posledních dnech pomohla zastavit korekci. Její prolomení by mohlo zvýšit riziko poklesu směrem k pásmu 5,20 GBP.
Zdroj: xStation5
