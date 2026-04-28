BP vydělává na chaosu: Válka s Íránem vystřelila zisky z obchodování s ropou 🛢️

- Upravený čistý zisk BP vzrostl na 3,2 miliardy USD, výrazně nad očekáváním trhu.
- Největším tahounem bylo obchodování s ropou, kterému pomohla volatilita po vypuknutí války s Íránem.
- Produkce v Mexickém zálivu a amerických břidlicích pomohla kompenzovat výpadky na Blízkém východě.
- Slabším bodem je růst čistého dluhu o 14 % na 25,3 miliardy USD, což zůstává důležité riziko pro další období.
Britská energetická společnost BP zaznamenala v prvním čtvrtletí výrazný růst zisku, když jí pomohly prudké výkyvy na energetických trzích vyvolané válkou s Íránem. Rostoucí ceny ropy a mimořádná tržní volatilita vytvořily ideální podmínky pro obchodní divizi, která těžila z pohybu cen i narušených dodavatelských toků.
Upravený čistý zisk BP se meziročně více než zdvojnásobil na 3,2 miliardy USD, zatímco analytici očekávali zhruba 2,64 miliardy USD. Výsledky tak výrazně překonaly tržní odhady a ukázaly, že firma dokázala z geopolitického napětí vytěžit maximum. Zároveň však vzrostl i čistý dluh, což zůstává důležitým rizikovým bodem pro investory.
Hlavním tahounem výsledků bylo mimořádně silné obchodování s ropou. BP již dříve naznačila, že výkonnost její tradingové divize byla výjimečná, což se nyní potvrdilo i ve výsledcích. Obchodníci BP pracují nejen s ropou z vlastních aktiv, ale také s náklady třetích stran po celém světě. Právě v období narušených dodávek, prudkého růstu cen a nejistoty na trzích mají komoditní obchodníci prostor dosahovat nadstandardních marží.
Podobné prostředí nyní nahrává také velkým obchodním domům, jako jsou Vitol nebo Trafigura. Válka na Blízkém východě způsobila bezprecedentní narušení energetických toků a zvýšila rizikovou prémii v cenách ropy. Jen v březnu, tedy v prvním měsíci konfliktu, futures na ropu Brent vzrostly o 43 %, což výrazně podpořilo zisky firem schopných pružně reagovat na změny v dodávkách a cenách.
BP navíc těžila z toho, že má v regionu Blízkého východu relativně menší výrobní základnu než někteří konkurenti. Díky tomu nebyla tak silně zasažena omezením produkce v oblasti. Výpadky z Blízkého východu se firmě podařilo částečně kompenzovat silnou produkcí v Mexickém zálivu a v amerických břidlicových aktivech.
Silné výsledky přicházejí v důležitém okamžiku pro novou generální ředitelku Meg O’Neill. Ta se ujímá vedení v době, kdy BP potřebuje snížit zadlužení, zjednodušit firemní strukturu a postupně omezit neúspěšné sázky na nízkouhlíkové projekty. Vyšší zisky jí tak dávají určitý prostor k manévrování, zároveň ale nezakrývají strukturální výzvy, před kterými společnost stojí.
Napětí je patrné i mezi akcionáři. Krátce po nástupu O’Neill čelila BP na valné hromadě odporu části investorů poté, co společnost zablokovala návrhy nizozemské klimatické skupiny Follow This. To ukazuje, že firma zůstává pod tlakem nejen kvůli dluhu a strategii, ale také kvůli otázce budoucího směřování mezi fosilními palivy a nízkouhlíkovými aktivitami.
Negativním bodem výsledků je růst čistého dluhu, který se v prvním čtvrtletí zvýšil přibližně o 14 % na 25,3 miliardy USD. To může být pro investory varováním, protože vyšší zadlužení omezuje prostor pro zpětné odkupy akcií, dividendy i další investice. Přesto současné výsledky ukazují, že BP dokáže v období ropné krize generovat velmi silné cash flow.
Z investičního pohledu je BP nyní typickým příkladem energetické společnosti, která krátkodobě výrazně těží z geopolitického napětí a vysokých cen ropy. Silné obchodní výsledky a stabilní produkce mimo Blízký východ podporují pozitivní výhled, ale rostoucí čistý dluh a strategická nejistota kolem nízkouhlíkových projektů zůstávají faktory, které mohou brzdit ocenění akcií.
Graf BP.UK (D1)
Akcie BP se aktuálně obchodují kolem úrovně 5,89 GBP. Cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 5,42 GBP i nad SMA 100 na úrovni 4,91 GBP, což potvrzuje stále pozitivní technické nastavení. Růst od lednových minim byl velmi výrazný a akcie se nyní znovu přibližují k oblasti předchozích maxim. Důležitou technickou úrovní je nyní rezistence kolem 5,89–5,95 GBP, kde cena aktuálně testuje horní část předchozího pásma. Pokud by se akciím podařilo tuto oblast prorazit, mohl by se otevřít prostor k pokračování růstu směrem k psychologické hranici 6,00 GBP a následně výše.
Zdroj: xStation5
