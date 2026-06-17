BREAKING: Americký spotřebitel zůstává silný. Dolar po maloobchodních tržbách vypadá silně

Jak ukazují nejnovější data zveřejněná v USA v rámci reportu o maloobchodních tržbách, květen přinesl výrazné pozitivní překvapení. To přišlo ještě před začátkem mistrovství světa, které obvykle pozitivně ovlivňuje spotřebu. Americký spotřebitel tak ukazuje, že ho neodrazuje ani vyhlídka na jestřábější měnovou politiku, což vyvolalo okamžitou reakci na finančních trzích.
Klíčová data:
- Hlavní údaj: Maloobchodní tržby v květnu vzrostly o 0,9 % m/m, jasně nad tržním konsenzem +0,5 %.
- Kontrolní skupina: Ukazatel, který přímo vstupuje do výpočtu HDP USA a nezahrnuje položky jako auta a paliva, vzrostl o 0,7 % m/m oproti očekávaným +0,4 %.
- Bez dopravy: Tržby bez automobilů vyskočily o 0,8 % m/m. Prognóza činila +0,5 %.
- Revize: Předchozí dubnový údaj byl mírně revidován směrem dolů z +0,5 % na +0,4 %.
- Meziročně (r/r): Ve srovnání s květnem loňského roku maloobchodní tržby vzrostly až o 6,9 %.
Komentář k datům: Silný spotřebitel, Fed a geopolitika znovu podporují dolar
Americký spotřebitel nemá v úmyslu zpomalit. Květnový report je jednoznačnou ukázkou síly domácí poptávky v USA. Předchozí obavy, že vyšší inflace začne reálně tlačit na peněženky Američanů, byly na chvíli odsunuty do pozadí. Nejdůležitější je, že tak silný výsledek kontrolní skupiny (+0,7 %) dokazuje, že růst není jen iluzí způsobenou vyššími cenami na čerpacích stanicích, ale odráží skutečnou a zdravou nákupní aktivitu. Bank of America na základě interních dat z platebních karet svých klientů tento růst přesně předpověděla a spotřebitelé skutečně vyrazili nakupovat.
Dolar napíná svaly před rozhodnutím FOMC. Takto silná ekonomická data jsou přímým a výrazným palivem pro dolar (USD). Zveřejnění přichází v klíčový moment, těsně před nadcházejícím rozhodnutím FOMC o úrokových sazbách. Trh okamžitě dostal jasný signál: pokud si ekonomika vede dobře a spotřebitel zůstává silný, Fed nemá absolutně žádný důvod spěchat se snižováním úrokových sazeb. Trh dnes ocenil zvýšenou pravděpodobnost růstu sazeb v prosinci na více než 80 %. Klíčovou otázkou však zůstává tón, který nabídne nový šéf Fed Kevin Warsh.
Stín Íránu a Trumpovy hrozby. Síla dolaru však nevyplývá pouze ze silné ekonomiky a pevných fundamentů HDP. Druhým mimořádně důležitým faktorem podporujícím USD je geopolitická riziková prémie, která se vrací na trhy. Atmosféru kolem dohody s Íránem vyostřují nejnovější výroky Donalda Trumpa, který znovu začal otevřeně hrozit vojenskými útoky a ukončením stávajících dohod.
Tváří v tvář tak hluboké nejistotě na Blízkém východě investoři po celém světě utíkají do bezpečných přístavů, kde dolar zůstává nesporným lídrem. Kombinace vynikajících makroekonomických dat a geopolitické nervozity vytváří ideální podmínky pro další zisky USD v příštích dnech.
EURUSD se před rozhodnutím Fed a s ohledem na zvýšené geopolitické riziko vrací pod úroveň 1,16.
Zdroj: xStation5
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