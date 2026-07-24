BREAKING: Oživení eurozóny? Pozitivní údaje PMI tlumí vysoké ceny ropy a zemního plynu

Eurozóna: Překvapivý růst na pětiměsíční maximum
- Kompozitní PMI: 51,9 bodu | Očekávání: 50,2 bodu (předchozí hodnota: 50,0 bodu). Index se poprvé od března vrátil nad hranici růstu a dosáhl nejvyšší úrovně za posledních pět měsíců. Jde o hodnoty naposledy zaznamenané před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.
- Výroba: 52,0 bodu | Očekávání: 51,5 bodu (předchozí hodnota: 51,4 bodu).
- Služby: 51,6 bodu | Očekávání: 49,8 bodu (předchozí hodnota: 49,4 bodu).
Nákladové tlaky klesly na nejnižší úroveň od vypuknutí války, což zmírňuje tlak na ECB ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb. Tento vývoj však může být pouze dočasný vzhledem k růstu cen ropy na 100 USD a zemního plynu nad 60 EUR/MWh. Konečné údaje proto mohou být výrazně revidovány směrem dolů.
Německo: Nečekaný návrat k růstu
- Kompozitní PMI: 51,2 bodu | Očekávání: 49,7 bodu (předchozí hodnota: 49,5 bodu). Index přerušil tříměsíční sérii poklesů a vrátil se nad neutrální hranici 50 bodů.
- Výroba: 52,2 bodu | Očekávání: 50,5 bodu (předchozí hodnota: 50,3 bodu). Výroba byla hlavním motorem růstu a index dosáhl čtyřměsíčního maxima.
- Služby: 49,6 bodu | Očekávání: 49,0 bodu (předchozí hodnota: 48,6 bodu). Sektor zaznamenal výrazné oživení, přesto zůstává pod hranicí 50 bodů.
Navzdory úspěšnému začátku třetího čtvrtletí zůstává výhled udržitelného oživení zastřený nejistotou kolem Blízkého východu a vysokými náklady na energie.
Francie: Nad očekáváním navzdory slabosti výroby
- Kompozitní PMI: 49,6 bodu | Očekávání: 47,8 bodu (předchozí hodnota: 47,2 bodu). Výsledek výrazně překonal tržní očekávání a přiblížil se hranici 50 bodů nejvíce od února.
- Služby: 49,8 bodu | Očekávání: 47,5 bodu (předchozí hodnota: 46,8 bodu). Výrazné zlepšení a nejvyšší hodnota od prosince.
- Výroba: 50,0 bodu (předchozí hodnota: 50,0 bodu). Výsledek zklamal, protože sektor zpomalil na neutrální úroveň.
Tlak na rozpočty domácností kvůli rostoucím cenám pohonných hmot a politická nejistota před prezidentskými volbami vytvářejí křehké prostředí pro podnikání.
Výhled pro Asii a USA
Situace v Asii: Asijská data ukazují smíšený ekonomický obraz, přesto se region z velké části drží na „zelené“ straně hranice 50 bodů. Japonská výroba vykazuje solidní růst produkce a udržuje si vysoké hodnoty, přestože výsledky zaostaly za očekáváním. Růst indického soukromého sektoru mezitím zpomalil ve srovnání s předchozími měsíci, především kvůli ochlazení ve službách. Přetrvávající obavy z nákladů na suroviny a logistiku, které zesiluje globální napětí, zůstávají pro asijské společnosti hlavní výzvou.
Čekání na odpolední impulz z USA: Po sérii dat ze starého kontinentu se pozornost trhu přesouvá za Atlantik, kde budou zveřejněny předběžné americké indexy PMI za červenec. Americká ekonomika dosud prokazovala značnou odolnost, zejména ve výrobě. Investoři však budou pečlivě sledovat, jak se domácí společnosti vyrovnávají s vysokými úrokovými sazbami, zvýšenými náklady na pracovní sílu a tlakem cel. Dnešní data ukážou, zda si USA udrží vyšší tempo růstu, nebo se přiblíží slabším evropským hodnotám.
Technický výhled EURUSD
Měnový pár EURUSD proráží směrem dolů z rostoucího trendového kanálu, který představoval korekci downtrendu trvajícího od poloviny dubna. Klíčová rezistence se nyní nachází na úrovni 1,14 a u 25denního klouzavého průměru.
Je důležité poznamenat, že ceny zemního plynu výrazně rostou. Výhled dalšího růstu směrem ke 100 EUR/MWh by mohl stáhnout EURUSD na nová minima. V takovém scénáři by se otevřel prostor pro pokles pod 1,13 a případně až k 1,1250.
Pokud však ceny energií začnou klesat, měnový pár by se mohl vrátit nad 25denní klouzavý průměr a odrazit se směrem k 1,15.
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