BREAKING 🚨 Ropa se vrací k 103 USD po íránských komentářích k reportu Axios

Futures na ropu Brent se odrážejí z úrovně kolem 96 USD za barel zpět nad 102 USD poté, co Írán popřel „optimistický“ report Axios, podle něhož by memorandum mezi USA a Íránem mohlo být otázkou pouhých hodin.
- Podle íránské agentury ISNA zůstávají části reportu Axios spekulativní a text více připomíná americký seznam přání než realitu; Írán nyní diskutuje otázku války, nikoli jadernou otázku. Teherán tvrdí, že americký návrh obsahuje ambiciózní a nereálné podmínky, které v posledních dnech odmítl.
- Írán se také domnívá, že USA by nic nezískaly z prohrané války, které by případně musely čelit, zatímco íránská agentura Tasnim s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že Írán na nejnovější americký návrh zatím nereagoval, protože obsahuje nepřijatelné „červené linie“.
OIL (interval M30)
Futures na ropu Brent (OIL) po těchto komentářích rostou, protože vyvolávají velké pochybnosti o tom, zda se během příštích 48 hodin může otevřít cesta k míru. Trump už uvedl, že pokud Írán neprojeví dobrou vůli v jednáních, USA se vrátí k vojenským operacím a bombardování.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zlato roste o 3 % kvůli klesajícím výnosům dluhopisů a oslabujícímu americkému dolaru
US Open: Wall Street roste díky výprodeji ropy a optimismu kolem technologických akcií 📈
BREAKING: Americké zásoby benzinu podle EIA klesly více, než se čekalo, zásoby ropy vzrostly
Nasdaq 100 vzrostl o 25 % od minima z 31. března 📈 Co bude dál?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.