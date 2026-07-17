Brent konsoliduje na lokálních vrcholech; provoz přes Hormuz nejnižší za tři týdny🚢

Dnes v poledne se cena ropy Brent drží již čtvrtou seanci v řadě v úzkém pásmu kolem úrovně 85,50 dolarů za barel, přičemž osciluje mezi 50- a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco investoři zvažují dopad poklesu provozu tankerů přes Hormuzský průliv v kontextu celkového nedostatku nových faktorů určujících směr trhu.
Zdroj: xStation
Podle dat shromážděných agenturou Bloomberg sledující pohyb lodí klesl počet potvrzených průjezdů plavidel přes průliv dne 16. července na osm, což je nejnižší hodnota za tři týdny. Byl to čtvrtý den v řadě, kdy provoz přes tento úzký bod — jímž obvykle prochází přibližně jedna pětina celosvětové přepravy ropy po moři — zůstával ve značné míře soustředěn na íránské straně průlivu, kde bylo zaznamenáno sedm z osmi registrovaných průjezdů.
Zdroj: Bloomberg Financial Lp
V pozadí se objevuje rovněž další hrozba. Riziko opětovného ochromení námořní dopravy v Rudém moři výrazně vzrostlo v souvislosti s eskalací konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Podle zdrojů agentury Reuters měl Teherán vyzvat jemenské hnutí Hútíů, aby bylo připraveno uzavřít průliv Báb al-Mandab v případě, že USA zaútočí na íránskou energetickou infrastrukturu. V červnu průlivem protékalo přibližně 7,4 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, což odpovídalo zhruba 7 % světové produkce. Tento objem vzrostl z přibližně 4,2 milionu barelů denně v roce 2025, neboť část dodávek z regionu byla přesměrována na trasy obcházející Hormuzský průliv (jako např. ropovod „východ–západ").
Prozatím 50- a 100denní klouzavé průměry (EMA) působí jako magnet na cenu a ukazatel RSI na úrovni přibližně 58 naznačuje, že ani kupující, ani prodávající nemají dostatečnou jistotu k tomu, aby si vynutili průlom z cenového pásma. Průlom na kteroukoli stranu však může rozhodnout o trendu cen této komodity v nejbližších dnech.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Krypto novinky: Bitcoin ETF získaly 368 milionů USD a Morgan Stanley otevírá kryptoměny milionům klientů
📉 US100 ztrácí 1,5 %
EURUSD: Odpor Fedu vůči snižování sazeb podporuje dolar navzdory mírnějším inflačním údajům
Trump obvinil Čínu ze zásahu do voleb ⚠️ Křehké obchodní příměří je v ohrožení 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.