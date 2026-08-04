🐻💸 Burryho sázka proti Palantiru po rekordním kvartálu ztrácí na síle

Palantir zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí 2026, které výrazně překonaly očekávání analytiků, a akcie tento týden přidávají dalšímu tlaku pro shortery včetně Michaela Burryho. Společnost vykázala tržby 1,94 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 93 %, přičemž skóre Rule of 40 dosáhlo 155 % – výrazně nad obvyklými benchmarky softwarových firem. Americké komerční tržby vzrostly o 149 % meziročně na 764 milionů dolarů, přičemž podniky urychlují nasazení AI infrastruktury. Zisk na akcii na upraveném základě dosáhl 0,41 dolaru oproti očekávaným 0,34 dolaru, tedy beat o 20,6 %.
Na výsledky reagoval trh razantně v aftermarketu po zveřejnění výsledků akcie poskočily o téměř 15 % na 140 USD a dnes by mohly otevřít dokonce nad 145 USD. Vedení zvýšilo celoroční výhled na tržby v rozsahu 8,15 až 8,158 miliardy dolarů (meziroční růst 82 %) a americké komerční tržby by měly přesáhnout 3,424 miliardy dolarů, tj. minimálně +134 % meziročně. Generální ředitel Alex Karp komentoval výsledky slovy, že "poptávka po AI suverenitě byla uvolněna" a Palantir je prý jedinou firmou, která prokázala schopnost přeměnit tokeny na skutečnou ekonomickou hodnotu.
Právě do tohoto prostředí vstupuje pozice Michaela Burryho, investora proslulého krátkými sázkami. Burry říká, že začal sázet proti Palantiru na podzim 2025 a od té doby svoji pozici opakovaně roloval. Původně šlo o 50 000 put opcí zakoupených za celkové prémium 9,2 milionu dolarů, přičemž opce dávají právo prodat 5 milionů akcií Palantiru za 50 USD, a to s expirací v lednu 2027. Mediální zprávy přitom zpočátku mylně informovaly o hodnotě pozice jako o 912 milionech dolarů — šlo totiž o nominální hodnotu podkladového aktiva, nikoli o skutečně vydané prémium. V dubnu 2026 Burry na Substacku potvrdil, že stále drží put opce včetně červnových kontraktů 2027 se strike cenou 50 USD a prosincových 2026 se strike cenou 100 USD. Akcie označil za „drasticky nadhodnocené" s fundamentální hodnotou výrazně pod 50 USD za akcii.
Výsledky za druhé čtvrtletí Burryho tezi komplikují. Ještě v červnu 2026 Burry na sociálních sítích označil Palantir za „hrad z písku" a poukazoval na formující se formaci hlava a ramena v cenovém grafu. Akcie tehdy skutečně klesly, nicméně výsledky zveřejněné 3. srpna 2026 situaci obrátily — akcie se dnes pohybují kolem 125,65 USD a after-hours obchodování naznačuje hodnoty blíže 140 USD, tedy výrazně nad jeho strike cenou 100 USD u prosincových kontraktů. Prémiové ocenění firmy zůstává na stole: poměr P/E dosahuje 141,5 a akcie se obchodují výrazně nad historickými normami. Valuace Palantiru patří k nejdiskutovanějším tématům na Wall Street — firma se běžně obchoduje zhruba na 40 až 50násobku forwardových tržeb a kritici poukazují na rizika závislosti na vládních zakázkách, konkurenci v AI softwaru i ředění akcií. Burryho sázka není uzavřená, ale prosincové opce s cenou 100 USD jsou po dnešním after-hours pohybu hluboko out-of-the-money — čas pro jejich případné uplatnění se krátí.
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