🚨Je AI boom zpět? CoreWeave vyskočil téměř o 20 %📈

- CoreWeave vzrostl přibližně o 19,5 % po silných výsledcích největších technologických společností
- Microsoft, Amazon, Apple a Meta potvrdily pokračující vysoké investice do umělé inteligence, což podpořilo firmy zaměřené na AI infrastrukturu
- Analytici z Oppenheimer a Truist zůstávají optimističtí a poukazují na silnou poptávku po AI výpočetní kapacitě
- CoreWeave zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí 11. srpna, přičemž trh očekává více než dvojnásobný meziroční růst tržeb
- Investoři budou sledovat, zda rostoucí poptávka po AI infrastruktuře dokáže ospravedlnit vysoké investice a zadlužení společnosti
- CoreWeave vzrostl přibližně o 19,5 % po silných výsledcích největších technologických společností
- Microsoft, Amazon, Apple a Meta potvrdily pokračující vysoké investice do umělé inteligence, což podpořilo firmy zaměřené na AI infrastrukturu
- Analytici z Oppenheimer a Truist zůstávají optimističtí a poukazují na silnou poptávku po AI výpočetní kapacitě
- CoreWeave zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí 11. srpna, přičemž trh očekává více než dvojnásobný meziroční růst tržeb
- Investoři budou sledovat, zda rostoucí poptávka po AI infrastruktuře dokáže ospravedlnit vysoké investice a zadlužení společnosti
Akcie společnosti CoreWeave v pondělí prudce posílily a uzavřely obchodování na úrovni 85,76 USD, což představuje denní růst přibližně o 19,5 %. Společnost tak smazala značnou část červencových ztrát, když se její akcie z úrovní kolem 90 dolarů postupně propadly až k hranici 70 USD. Pondělní rally naznačuje, že investoři znovu získávají důvěru ve společnosti, které stojí v centru rozvoje infrastruktury pro umělou inteligenci.
Hlavním impulzem přitom nebyla žádná zpráva od samotného CoreWeave, ale výsledková sezóna technologických gigantů. Microsoft, Amazon, Apple i Meta potvrdily pokračující vysoké investice do umělé inteligence, což podpořilo celý sektor AI infrastruktury. Mimořádnou pozornost přitáhl zejména Amazon, jehož cloudová divize AWS zvýšila tržby meziročně o 37 % na 42,2 miliardy USD. Právě rostoucí poptávka po cloudových službách a výpočetní kapacitě představuje pro CoreWeave pozitivní signál, protože společnost patří mezi přední poskytovatele GPU cloudové infrastruktury pro trénování a provoz modelů umělé inteligence.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti Amazon (AMZN.US, H1)
Zdroj: xStation5
Pozitivní sentiment podpořili také analytici. Oppenheimer zopakoval doporučení Outperform s cílovou cenou 150 USD a očekává, že společnost dosáhne výsledků za druhé čtvrtletí na horní hranici svého výhledu. Analytici zároveň nadále upozorňují, že poptávka po AI výpočetní kapacitě zůstává výrazně vyšší než dostupná nabídka. Truist po červencovém poklesu akcií zvýšil doporučení na Buy a poukázal na silnou poptávku po AI infrastruktuře i atraktivnější ocenění společnosti. Nové pokrytí zahájil také Baird s doporučením Outperform a cílovou cenou 100 USD, zatímco Barclays ponechal neutrální doporučení s cílovou cenou 90 USD. Konsenzus analytiků nadále zůstává na úrovni Buy a průměrná cílová cena se pohybuje kolem 138 USD.
Dalším důležitým milníkem budou výsledky za druhé čtvrtletí, které CoreWeave zveřejní 11. srpna. Analytici očekávají tržby přibližně 2,56 miliardy USD, což by znamenalo více než dvojnásobný meziroční růst. Společnost zároveň pokračuje v agresivních investicích do datových center a AI infrastruktury, které financuje také prostřednictvím rozsáhlého dluhového financování. Právě nadcházející výsledky ukážou, zda se rekordní investice technologických gigantů do umělé inteligence naplno promítají i do hospodářských výsledků CoreWeave a zda si společnost dokáže udržet pozici jednoho z hlavních vítězů pokračujícího AI boomu.
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