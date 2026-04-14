CarMax klesá o 13 % poté, co výsledky za čtvrté čtvrtletí zasáhl goodwill odpis a tlak na marže

- Akcie CarMax klesly přibližně o 13 % poté, co společnost vykázala čistou ztrátu za čtvrté čtvrtletí a slabší marže v retailovém i velkoobchodním segmentu ojetých vozů.
- Výsledky zasáhl nehotovostní goodwill odpis ve výši 141,3 milionu USD, restrukturalizační náklady a nižší ziskovost, zatímco tržby klesly o 1 % na 5,95 miliardy USD.
- Investoři nyní budou sledovat, zda CarMax dokáže stabilizovat marže, zlepšit srovnatelné prodeje a splnit cíl úspor v SG&A ve výši 200 milionů USD do konce fiskálního roku 2027.
Akcie CarMax 14. dubna oslabily přibližně o 13 % poté, co prodejce ojetých vozů oznámil čistou ztrátu za čtvrté čtvrtletí a slabší marže na vozidlech. Společnost uvedla, že výsledky zasáhl nehotovostní goodwill odpis ve výši 141,3 milionu USD, restrukturalizační náklady a slabší ziskovost v retailovém i velkoobchodním segmentu ojetých vozů. Tržby meziročně klesly o 1 % na 5,95 miliardy USD. Zdroj: xStation5
Co stálo za výprodejem
Ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí 2026 vykázal CarMax čistou ztrátu 120,7 milionu USD, tedy 0,85 USD na zředěnou akcii, oproti čistému zisku 89,9 milionu USD, tedy 0,58 USD na akcii, před rokem. Po vyloučení goodwill odpisu a restrukturalizačních nákladů činil upravený zisk na akcii 0,34 USD. Celkový hrubý zisk klesl o 9,4 % na 605,3 milionu USD.
Maloobchodní prodeje ojetých vozů po kusech klesly o 0,8 % na 181 188, zatímco srovnatelné prodeje obchodů se snížily o 1,9 %. Hrubý zisk na jeden prodaný ojetý vůz v retailu klesl na 2 115 USD z 2 322 USD a velkoobchodní hrubý zisk na kus klesl na 940 USD z 1 045 USD, což odráží tlak na ceny při snaze CarMax podpořit prodejní trend.
Co budou trhy sledovat dál
Investoři se zaměřili také na alokaci kapitálu poté, co CarMax oznámil zpětný odkup akcií za 50,4 milionu USD ve čtvrtletí a následné pozastavení dalších odkupů, přestože v rámci schváleného programu zůstává k dispozici 1,31 miliardy USD. Vedení zároveň uvedlo, že do konce fiskálního roku 2027 cílí na úspory v SG&A v exit-rate výši 200 milionů USD, zatímco nový generální ředitel Keith Barr pracuje na zlepšení exekuce a obnovení růstu.
Trhy nyní budou sledovat, zda CarMax dokáže stabilizovat marže na ojetých vozech, zlepšit srovnatelné prodeje a naplnit plán snižování nákladů v příštích čtvrtletích. Investoři budou zároveň hledat signály, že cenová opatření mohou podpořit objemy prodejů bez dalšího tlaku na ziskovost.
