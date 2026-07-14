Čas otestovat sílu dolaru 🔥

Čeká nás zveřejnění údajů o americké inflaci CPI za červen. Řada ukazatelů naznačuje, že celková inflace zpomalí přibližně na 3,8 %. Výraznější pokles by mohl částečně uklidnit obavy představitelů FOMC a přimět investory, aby omezili své sázky na zvyšování sazeb na nadcházejících zasedáních. Zvýšení sazeb již na zářijovém zasedání je nyní započítáno s pravděpodobností přibližně 80 %.
Opětovný růst cen energetických komodit přiměl trhy k přecenění směrem k jestřábímu scénáři. Základní scénář znovu počítá se dvěma zvýšeními úrokových sazeb ze strany FOMC do konce roku. Obavy z vývoje inflace jsou značné. Trhy nervózně hledají jakékoli známky toho, že cenové tlaky slábnou nebo alespoň dále nerostou.
Inflace CPI
Co je dobré vědět o údajích o americké inflaci, které budou zveřejněny ve 14:30?
- Konsenzus předpokládá výrazný pokles meziroční inflace z 4,2 % v květnu na přibližně 3,8 % v červnu.
- Klíčovým faktorem by měl být pokles cen pohonných hmot. Odhaduje se, že v červnu dosáhl přibližně 10 % meziměsíčně.
- Jádrová inflace, která nezahrnuje nejvolatilnější ceny potravin a energií, by měla zůstat zvýšená. Právě na ni se bude Fed zaměřovat při dalších rozhodnutích o měnové politice. Konsenzus předpokládá meziroční hodnotu 2,8 %.
Graf 1: Jádrová inflace CPI a PCE ve Spojených státech (2016–2026)
Zdroj: XTB Research, 14. 7. 2026
Warshovo vystoupení
- Na dnešek je naplánováno také pololetní vystoupení předsedy Fedu před Kongresem.
Harmonogram
- Ještě před zahájením celé události Federální rezervní systém zpravidla zveřejňuje své prohlášení, přibližně ve 14:30.
- Jeho přednesem přesně v 16:00 začíná hlavní část slyšení.
- Následně přichází část určená pro otázky politiků ze Sněmovny reprezentantů.
- O den později, ve stejnou dobu, tedy ve středu v 16:00, vystoupí předseda Fedu před Senátem.
Trhy si stále nejsou jisté, jaký bude přístup nového předsedy k měnové politice. První signály, které byly překvapením, vyzněly mírně jestřábím způsobem.
Očekáváme, že otázky kongresmanů se zaměří na tři klíčová témata.
1. Konec výhledového směřování měnové politiky
Nový předseda se domnívá, že dlouhodobé přísliby připravují centrální banku o flexibilitu potřebnou k reakci na náhlé změny v ekonomice. V úterý však bude muset představit základní obrysy plánu, který hodlá realizovat v následujících měsících. Připomeňme, že Warsh se nepodílel na posledním dot plotu, tedy projekci vývoje úrokových sazeb členů výboru.
Graf 2: Rozdíl mezi březnovým a červnovým dot plotem (úroveň úrokových sazeb na konci roku 2026)
Source: FOMC, 14.07.2026
2. Nezávislost Fedu
Obavy ze zasahování Trumpa do fungování Fedu přetrvávají. Přestože červnová tisková konference náladu částečně uklidnila, mnozí stále očekávají, že se Warsh bude snažit vyhovět Bílému domu.
Připomeňme, že se bývalý předseda Jerome Powell v uplynulém roce stal terčem trestního vyšetřování ministerstva spravedlnosti. Označil jej za pokus vyvíjet tlak na nezávislost Federálního rezervního systému a přimět centrální banku k rychlejšímu snižování úrokových sazeb.
Několikaměsíční spor s prezidentem vedla také Lisa Cook, kterou Trump nezákonně „odvolal“ z funkce členky výboru.
Politici se proto pravděpodobně pokusí získat odpověď na klíčovou otázku: v čem se Warshův přístup k ekonomice a měnové politice liší od přístupu, který prosazuje Trump.
3. Inflace
90 minut před začátkem slyšení budou zveřejněny údaje o červnové inflaci v USA. Konsenzus nepředpokládá výraznější změnu jádrové inflace (2,8 %) a očekává mírný pokles celkové inflace (3,8 %). To však není důvod k optimismu. Cenové tlaky zůstávají jednoznačně příliš vysoké. Kongres proto bude požadovat velmi přesné vysvětlení, jak chce Warsh dostat inflaci zpět k cíli.
Situace na devizovém trhu
Před zveřejněním údajů dolar vůči euru velmi mírně oslabuje, a to o 0,1 % za den. Měnový pár EURUSD zůstává těsně pod úrovní 1,14.
Kromě spekulací o výši červnové inflace a diskuse kolem slyšení Kevina Warshe, které je naplánováno na následující dva dny, se pozornost soustředí také na zprávy z Blízkého východu. Připomeňme, že Islámské revoluční gardy v sobotu vydaly prohlášení, podle kterého je Hormuzský průliv uzavřen pro lodní dopravu „až do odvolání“.
Graf 3: EURUSD (22. 1.–14. 7.)
Zdroj: xStation, 14.07.2026
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