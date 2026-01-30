Cena kakaa padá pod 4 000 USD za tunu kvůli slabé poptávce

-
Cena kakaa klesla pod 4 000 USD/t, nejníže od listopadu 2023.
-
Poptávka slábne kvůli předchozím rekordním cenám a změnám ve spotřebitelském chování.
-
Evropské zpracování kakaa spadlo na nejnižší úroveň od roku 2013.
-
Producenti čelí problémům s výkupem a exportem, boby se hromadí ve skladech.
-
Futures na kakao v New Yorku klesly pod psychologicky důležitou hranici 4 000 USD za tunu, a to poprvé od listopadu 2023. Nejaktivnější kontrakt oslabil až o 5,3 % na 3 954 USD, čímž dál prohloubil sestupný trend, který v posledních týdnech výrazně zasáhl trh.
Příčinou je slábnoucí globální poptávka po kakaových bobech, na kterou doléhá dlouhodobé období vysokých cen z let 2023–2024. Tyto ceny vrcholily v prosinci 2024 na historickém maximu, způsobeném špatnou úrodou v západní Africe. Nyní však trh čelí prudké korekci – cena ztratila zhruba 70 % od zmíněného vrcholu.
Zásadním varováním pro investory byla nedávná zpráva o nejnižším objemu zpracovaného kakaa v Evropě od roku 2013, což potvrzuje ochabující spotřebitelskou poptávku. Výrobci čokolády reagují na cenový šok nejen omezováním výroby, ale i změnami receptur, kdy nahrazují část kakaa levnějšími příměsemi a ořechy.
K propadu cen přispívá i technická stránka trhu – vyšší náklady na udržení spekulativních pozic vedou obchodníky k výběru zisků, což zvyšuje volatilitu. Výrazné dopady už pociťují i producenti. V Pobřeží slonoviny a Ghaně, dvou největších vývozních zemích, vzniká kvůli pevným domácím cenám nesoulad s mezinárodním trhem. V důsledku toho bobtnají sklady a farmáři mají potíže s odbytem. Pobřeží slonoviny proto oznámilo, že zprostředkuje úvěrové financování výkupů od pěstitelů.
Graf Cocoa (H1)
Cena kakaa se propadla na 3 967 USD za tunu, čímž definitivně prorazila psychologickou hranici 4 000 USD a potvrdila pokračování sestupného trendu. Trh se dlouhodobě nachází pod klouzavými průměry – EMA 50 (4 287 USD) a SMA 100 (4 475 USD) – které vytvářejí silnou zónu odporu. Všechny pokusy o růst v posledních dnech byly rychle utlumeny a trh pokračoval v poklesu. CCI (-302,4) klesl hluboko do přeprodaného pásma, což naznačuje extrémní prodejní tlak. Takto nízké hodnoty ale mohou být i varováním před možným technickým odrazem. Momentum (91,8) zůstává negativní, což podporuje pokračování stávajícího trendu.
Průraz pod 4 000 USD je významný nejen psychologicky, ale i technicky – v minulosti šlo o úroveň, od které se trh opakovaně odrazil. Nyní se z ní stává rezistence, zatímco nejbližší podpory se nacházejí až v oblastech okolo 3 800–3 700 USD, pokud by sestup pokračoval. Celkový technický obraz zůstává jednoznačně medvědí, a dokud se cena nedokáže stabilizovat nad EMA 50, nelze hovořit o obratu trendu.
Zdroj: xStation5
