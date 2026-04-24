Cena pšenice je nejvýše od roku 2024 ⚠️

- Pšenice roste na nejvyšší úrovně od roku 2024 kvůli zhoršujícímu se suchu v USA.
- Přibližně 70 % produkční oblasti ozimé pšenice je zasaženo suchem.
Cena americké tvrdé červené ozimé pšenice vystoupala na nejvyšší úroveň téměř za dva roky. Hlavním důvodem jsou rostoucí obavy ze stavu úrody v USA, kde je podle dostupných údajů přibližně 70 % produkční oblasti zasaženo suchem. Tento typ pšenice se využívá zejména k výrobě chleba, a proto má jeho zdražování přímý dopad na očekávání potravinové inflace.
Tvrdá červená ozimá pšenice si během týdne připsala téměř 6 % a dostala se nejvýše od června 2024. Největší problém se soustředí do amerických Plains, kde dlouhodobý nedostatek vláhy podle obchodníků už pravděpodobně způsobil nevratné škody na úrodě. I případné srážky tak nemusí stačit k plnému zotavení porostů.
Zhoršující se kondice úrody potvrzují i data amerického ministerstva zemědělství. Podíl ozimé pšenice v dobrém nebo výborném stavu klesl na 30 %, zatímco o týden dříve činil 34 % a před rokem 45 %. To ukazuje na výrazně slabší základ pro letošní sklizeň a podporuje obavy z nižších výnosů.
Růst cen pšenice přichází v době, kdy se globální potravinové trhy potýkají s kombinací nepříznivého počasí, dražších hnojiv a vyšších nákladů na paliva. Ty jsou navíc ovlivněny válkou v Íránu, která zvyšuje napětí na energetických trzích. Bloomberg Agriculture Spot Index, sledující deset hlavních zemědělských komodit, se dostal na roční maximum, což potvrzuje širší tlak napříč zemědělským sektorem.
Graf WHEAT (M15)
Cena pšenice se nachází v silném růstovém trendu a po prudkém výstupu otestovala lokální maximum kolem 621,76 USD. Následně přišla krátkodobá korekce, při které se cena stáhla k oblasti 616,64 USD, kde se nyní snaží stabilizovat. Trh se stále drží nad SMA 100 na úrovni 613,70 USD, což potvrzuje, že širší krátkodobý trend zůstává pozitivní. Zároveň se cena pohybuje těsně u EMA 50 na hodnotě 616,49 USD, která nyní funguje jako důležitá dynamická podpora. Objemy výrazně vzrostly hlavně během předchozího průrazu vzhůru, což potvrzuje silný nákupní zájem. Po dosažení maxima však momentum zesláblo a Williams %R se propadl do přeprodané oblasti, odkud se nyní mírně odráží. To naznačuje, že po rychlém růstu může trh krátkodobě konsolidovat, ale dokud se cena udrží nad pásmem 616–614 USD, býčí scénář zůstává aktivní.
Klíčovou rezistencí je nyní oblast 617,90 USD a následně maximum 621,76 USD. Pokud by cena tyto úrovně znovu překonala, mohl by růstový trend pokračovat. Naopak pokles pod 613,70 USD by oslabil pozitivní technický obraz a mohl otevřít prostor k hlubší korekci.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Ekonomický kalendář: Data UoM z USA v centru pozornosti (24. 4. 2026)
Maloobchodní tržby ve Spojeném království pozitivně překvapily trh 💡
Ranní shrnutí – relativní optimismus se vrací na trhy (24. 4. 2026)
Denní shrnutí: Režim risk-off přebírá kontrolu 📉 Americké akcie prudce klesají, zatímco dolar a ropa výrazně posilují 💸
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.