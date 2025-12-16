Cena ropy Brent padá pod 60 USD: Naděje na mír a slabá data z Číny zvyšují tlak na trh

-
Cena ropy Brent klesla pod 60 USD, nejníže od května, kvůli nadějím na mír mezi Ruskem a Ukrajinou.
-
Slabá čínská ekonomická data zvyšují obavy o globální poptávku po ropě.
-
Nadbytek nabídky se očekává i v roce 2026, trh to již zohledňuje v cenách.
-
Opatrný výhled analytiků: cena by mohla dále klesat, ale pravděpodobně nepodlomí hranici 55 USD do konce roku.
-
Cena ropy Brent klesla pod 60 USD, nejníže od května, kvůli nadějím na mír mezi Ruskem a Ukrajinou.
-
Slabá čínská ekonomická data zvyšují obavy o globální poptávku po ropě.
-
Nadbytek nabídky se očekává i v roce 2026, trh to již zohledňuje v cenách.
-
Opatrný výhled analytiků: cena by mohla dále klesat, ale pravděpodobně nepodlomí hranici 55 USD do konce roku.
Cena ropy Brent klesla v úterý pod hranici 60 USD za barel, poprvé od května tohoto roku. Důvodem jsou zvýšené šance na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, což by mohlo vést ke zmírnění sankcí a opětovnému přílivu ruské ropy na trh. To zvyšuje obavy z přebytku nabídky.
Futures na ropu Brent klesly o 0,81 USD na 59,75 USD za barel a americká WTI ztratila 0,84 USD na 55,98 USD za barel. Podle analytika Rystad Energy, Janiva Shaha, trh diskontuje možnost zvýšených dodávek ruské ropy, které by mohly trh dále přesytit.
V mírových jednáních sice panuje opatrný optimismus – USA nabídly Ukrajině bezpečnostní záruky ve stylu NATO a evropští vyjednavači hlásí pokrok – ale Rusko odmítá územní ústupky, což může dosažení dohody oddálit. I přesto však analytici očekávají, že trh se bude chovat s výhledem na nadbytek nabídky v roce 2026.
Podle PVM Oil Associates by ropa Brent mohla dosáhnout nového ročního minima, ale do konce roku pravděpodobně neklesne pod 55 USD. Banka Barclays očekává průměrnou cenu 65 USD/barel v roce 2026, přičemž už nyní trh zohledňuje očekávaný přebytek nabídky ve výši 1,9 milionu barelů denně.
K poklesu cen přispěla i slabá ekonomická data z Číny, která oživují obavy o poptávku. Růst průmyslové produkce v listopadu dosáhl nejnižší hodnoty za posledních 15 měsíců a maloobchodní tržby rostly nejpomaleji od prosince 2022. Tento vývoj je o to významnější, protože Čína patří k největším světovým dovozcům ropy.
Částečně se poklesu snažil zabránit incident se zadržením ropného tankeru americkými silami u pobřeží Venezuely, nicméně analytici se shodují, že vysoké zásoby v plovoucích skladech a rostoucí čínské nákupy venezuelské ropy tlumí význam takových událostí pro trh.
Graf Oil (H1)
Cena ropy pokračuje v intenzivním sestupném trendu a klesla až k úrovni 59,32 USD za barel, tedy pod klíčovou psychologickou hranici 60 USD, kterou trh naposledy testoval v květnu 2025. Tento pokles je potvrzen jak proražením pod klouzavé průměry, tak silnými hodnotami technických indikátorů. Klouzavé průměry EMA 50 (60,63 USD) a SMA 100 (61,29 USD) směřují dolů a cena se drží hluboko pod nimi, což potvrzuje přítomnost silného medvědího trendu. Každý pokus o růst je aktuálně rychle prodáván, což značí dominanci prodejců. CCI dosahuje extrémně nízké hodnoty -131,5, což značí hluboce přeprodaný trh. To naznačuje možnost krátkodobé technické korekce nebo konsolidace, ale bez zásadní změny trendu. Momentum zůstává nízko, i když se v posledních hodinách začíná mírně zvedat, což může značit první náznaky zpomalování tempa poklesu. Objemy zůstávají relativně zvýšené, což potvrzuje aktivitu na trhu během výprodejové fáze.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Smíšená zpráva o zásobách ropy v USA 📌
🔴Komoditní výhled: Ropa na rozcestí. Kam se vydá?
Zlato míří k novým rekordům: Analytici věří v růst až na 5 000 USD za unci v roce 2026
Graf dne: GBPUSD (17.12.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.