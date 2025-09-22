Cena ropy klesá – trh sleduje ruské dodávky, útoky Ukrajiny i nové sankce EU

Ceny ropy v pondělí oslabily, protože obchodníci vyhodnocují dopady nových sankcí Evropské unie vůči Rusku a současně intenzivnější ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu. Brent se obchoduje poblíž 66 USD za barel, zatímco americká WTI klesla směrem k 62 USD za barel.
Sankce EU míří na třetí země
EU připravuje další kolo sankcí, které se tentokrát zaměří na společnosti ve třetích zemích, zejména v Číně a Indii, jež umožňují Rusku obcházet cenový strop G7. Ten sice udržuje tok ropy na globální trhy, ale zároveň omezuje příjmy Kremlu z exportu. Podle francouzského prezidenta Macrona jsou však zbývající energetické importy z Ruska do EU „velmi marginální“.
Zatímco americký exprezident Donald Trump znovu vyzval evropské země, aby zcela ukončily nákup ruské ropy, trh zatím reaguje spíše opatrně, neboť Rusko stále nachází ochotné kupce ve východní Asii.
Ukrajinské útoky: Riziko, ale zatím bez dlouhodobého dopadu
Ukrajina během víkendu provedla útoky na čerpací stanice a dvě rafinerie hluboko na ruském území. Zvýšená frekvence dronových útoků v posledním měsíci přidává na nervozitě, ale zatím nevede k zásadnímu narušení dodávek.
Trh zůstává v úzkém pásmu
Od začátku srpna se ceny ropy drží v úzkém pásmu, protože obchodníci balancují mezi:
-
Očekávaným přebytkem nabídky ve 4. čtvrtletí.
-
Zvýšeným geopolitickým rizikem z oblasti Ruska a Blízkého východu.
Napětí mírně uvolnilo setkání Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, které podle dostupných zpráv proběhlo v pozitivním duchu. To zmírnilo obavy z amerických cel na čínské nákupy ruské ropy a podpořilo stabilizaci trhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se nachází v jasně medvědím trendu a aktuálně se obchoduje na úrovni 61,62 USD, tedy těsně nad důležitou úrovní 61,45 USD, která slouží jako klíčová technická podpora. Ropa prorazila pod oba sledované klouzavé průměry – EMA 50 (62,77 USD) i SMA 100 (63,35 USD) – a nadále vytváří nižší minima i nižší maxima, což potvrzuje trvající pokles. Momentum osciluje kolem hodnoty 98,6, což ukazuje na setrvalý pokles bez známky obratu. CCI se nachází hluboko v záporných hodnotách na −198,5, což signalizuje výraznou přeprodanost trhu, ale zároveň i silný výprodejový tlak. Objem obchodů mírně narůstá, což může být známkou akcelerace pohybu. Z pohledu Fibonacciho retracementu je nejbližší rezistence až v oblasti 63,59 USD (23,6 %) a následně 64,92 USD (38,2 %).
Zdroj: xStation5
