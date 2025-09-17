Cena ropy mírně klesá

Ceny ropy během středeční seance mírně ustoupily, přestože v předchozím dni zaznamenaly více než 1% růst. Poklesy jsou zatím omezené kvůli geopolitickému napětí a očekávanému snížení úrokových sazeb americkým Fedem, které by mohlo podpořit poptávku po pohonných hmotách.
Brent crude klesl o 0,9 % na 67,85 USD za barel, zatímco WTI oslabil o přibližně 1 % na 63,89 USD. Tyto úrovně stále reflektují předchozí růst způsobený obavami z narušení ruských dodávek kvůli útokům dronů na ropnou infrastrukturu, které podle ruské společnosti Transneft mohou vyústit v omezení produkce.
Podle analytiků z PVM Oil Associates by se ceny mohly vrátit zpět do rozpětí kolem 5 USD za barel, pokud se ukáže, že škody na ruské infrastruktuře jsou krátkodobého charakteru.
Dalším faktorem ovlivňujícím trh je postupné zvyšování produkce ze strany OPEC+, které působí jako tlak na pokles cen. Zároveň se očekává, že Federální rezervní systém USA oznámí snížení sazeb o 25 bazických bodů, což by mohlo zlevnit úvěry a zvýšit spotřebu paliv. Investoři budou bedlivě sledovat slova předsedy Fedu Jeromea Powella, zda naznačí další směr měnové politiky.
Na straně nabídky trh reaguje také na zásoby ropy v USA. Podle Amerického ropného institutu došlo minulý týden k poklesu zásob ropy i benzínu, zatímco zásoby destilátů vzrostly. Potvrzení dat se očekává ze strany EIA, přičemž odhady naznačují obdobný vývoj.
Z geopolitického hlediska trh sleduje postoj EU k rychlejšímu odklonu od ruské energie, který podle Kremlu nebude mít na Rusko vliv. Přestože dovoz ruské ropy a plynu do EU výrazně poklesl, Evropa stále nakupuje LNG i obohacený uran.
Závěrem lze říci, že ropa zůstává citlivá na geopolitiku i měnovou politiku. Jak upozornil analytik IG Group Chris Beauchamp, na trhu jsou patrné medvědí sázky ze strany velkých fondů, což odráží obavy z nadbytku nabídky a může bránit výraznějšímu růstu cen. Vzhledem k aktuálnímu prostředí se zdá, že trh se nachází v klíčové fázi rozhodování o dalším směru.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně obchoduje kolem úrovně 63,87 USD, přičemž po dosažení lokálního maxima 64,76 USD došlo k ostrému obratu a korekci. Tato úroveň nyní představuje krátkodobou rezistenci. Technicky cena prorazila pod EMA 50 (63,70 USD), ale opět se nad tuto hladinu vrací, což značí snahu býků o udržení trendu. SMA 100 (63,19 USD) stále slouží jako hlubší podpora. Z pohledu klouzavých průměrů je trh zatím ve slabém býčím nastavení, ale s rizikem obratu.
Momentum je stále nad hodnotou 99, což naznačuje pozitivní hybnost, avšak klesající tendence může znamenat vyčerpání předchozího růstu. CCI se nachází hluboko v záporných hodnotách (-102,7), což potvrzuje, že cena byla krátkodobě přeprodána, a nyní vidíme reakční odraz směrem vzhůru. Objem obchodů během poklesu rostl, což potvrzuje, že výprodej byl podpořen vyšší aktivitou, ale poslední svíčka ukazuje obrat a návrat kupců na trh.
Celkově lze říci, že ropa WTI se nachází v krátkodobé korekci po prudkém růstu, ale technická struktura zůstává relativně zdravá, pokud se udrží nad podporou v oblasti 63,20–63,40 USD. Průraz zpět nad 64,00 USD by mohl znovu otevřít prostor pro útok na lokální maximum (64,76 USD). Naopak pokles pod SMA 100 by znamenal riziko hlubší korekce.
Zdroj: xStation5
