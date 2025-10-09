Cena ropy stagnuje: Investoři sledují příměří v Gaze a neúspěšné rozhovory o Ukrajině

-
Ceny ropy zůstaly stabilní, Brent na 66,13 USD a WTI na 62,41 USD.
-
Příměří v Gaze může snížit geopolitické napětí, ale zatím není definitivně schváleno.
-
Sankce proti Rusku pravděpodobně zůstanou, což podporuje ceny.
-
OPEC+ zůstává pod plánovanými výrobními cíli, spotřeba v USA je na maximu od 12/2022.
-
Globální poptávka mírně zaostává za očekáváním, i když meziročně roste.
-
Ceny ropy zůstaly stabilní, Brent na 66,13 USD a WTI na 62,41 USD.
-
Příměří v Gaze může snížit geopolitické napětí, ale zatím není definitivně schváleno.
-
Sankce proti Rusku pravděpodobně zůstanou, což podporuje ceny.
-
OPEC+ zůstává pod plánovanými výrobními cíli, spotřeba v USA je na maximu od 12/2022.
-
Globální poptávka mírně zaostává za očekáváním, i když meziročně roste.
Ceny ropy zůstaly dnes prakticky beze změny, když trhy vyvažují možné snížení geopolitického rizika díky příměří v Gaze s pokračující nejistotou ohledně mírových rozhovorů na Ukrajině, které mohou udržet sankce proti Rusku a omezit jeho vývoz ropy.
Brent crude klesl o 12 centů na 66,13 USD za barel, zatímco americká WTI oslabila o 14 centů na 62,41 USD. Příměří mezi Izraelem a Hamásem mělo vstoupit v platnost po poledni místního času, jak oznámila egyptská televize Qahera TV. Izraelský kabinet však podmínil účinnost dohody svým schválením.
Dohoda počítá se zastavením bojů, částečným stažením Izraele z Gazy a propuštěním rukojmích ze strany Hamásu výměnou za palestinské vězně.
Podle hlavního ekonoma Rystad Energy Claudia Galimbertieho má příměří široký potenciál ovlivnit ropné trhy, a to například:
-
Snížením útoků Hútíů v Rudém moři.
-
Větší šancí na jadernou dohodu s Íránem.
-
Případným navýšením íránského exportu ropy a ropných produktů.
Zároveň ale upozornil, že předchozí pokusy o příměří selhaly, což vyvolává opatrnost investorů.
Napětí v regionu Blízkého východu dosud drželo ceny ropy výše, protože hrozilo rozšíření konfliktu, což by mohlo ohrozit globální dodávky. Michael McCarthy z investiční platformy Moomoo však uvedl, že aktuální příměří pravděpodobně zásadně nezmění objem dodávek, protože OPEC+ stále nedosahuje svých navýšených výrobních cílů.
Skupina OPEC+ se v neděli dohodla na listopadovém zvýšení produkce, i když v menší míře, než trh očekával, což pomohlo snížit obavy z přebytku nabídky.
Ve středu ceny posílily o 1 % po zprávách o neúspěchu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, což trh vnímá jako signál, že sankce vůči druhému největšímu světovému exportérovi ropy zůstanou zachovány.
Z USA přišla pozitivní data o spotřebě – celková týdenní dodávka ropných produktů vzrostla na 21,99 milionu barelů denně, což je nejvíce od prosince 2022.
Naopak analytici JPMorgan upozorňují na slabší začátek října z pohledu globální poptávky po ropě, zejména kvůli nižší aktivitě v námořní přepravě, silniční dopravě a kontejnerovém obratu v Číně. I přesto byla celosvětová poptávka za první říjnový týden vyšší o 300 tisíc barelů denně meziročně, ale stále 90 tisíc barelů pod očekáváním JPMorgan.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI se aktuálně obchoduje kolem 62,32 USD, tedy nad klíčovou zónou 23,6 % Fibonacciho retracementu (61,76 USD), která slouží jako krátkodobá technická podpora. Cena se zároveň nachází těsně nad klouzavými průměry EMA 50 (62,19 USD) a SMA 100 (61,80 USD), což potvrzuje krátkodobý rostoucí trend, přestože došlo k mírnému pullbacku po předchozím růstu. CCI se aktuálně nachází na úrovni -26,3, což značí ochlazení nákupního momenta, ale ještě ne zónu přeprodanosti. Momentum je stále nad úrovní 99, což naznačuje, že býčí síla zatím úplně nezmizela, ale zpomalila.
Z hlediska Fibonacciho úrovní tvoří další důležité rezistence hladiny:
-
38,2 % na 62,65 USD
-
50 % na 63,37 USD
-
61,8 % na 64,09 USD
Celkově se trh s ropou WTI nachází v režimu opatrného růstu, který je podporován klouzavými průměry, avšak ztrácí na síle.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️
Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)
Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.