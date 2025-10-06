Cena ropy stoupá po umírněném navýšení těžby OPEC+

-
OPEC+ oznámil mírné navýšení produkce o 137 000 bpd, což podpořilo růst cen ropy.
Brent i WTI posílily o více než 1 %, reakce trhu byla pozitivní.
Trh nadále ovlivňují zvýšené zásoby, geopolitická rizika a slabší poptávka, zejména z USA.
Výhled do konce roku 2025 zůstává opatrný kvůli slabým fundamentům na straně poptávky.
Ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 1 %, poté co OPEC+ oznámila pouze mírné navýšení produkce od listopadu. Rozhodnutí navýšit těžbu pouze o 137 000 barelů denně zažehnalo obavy z většího přebytku na trhu a podpořilo krátkodobý růst cen, i když dlouhodobější vyhlídky zůstávají kvůli slabé poptávce utlumené.
Futures na ropu Brent se zvýšily o téměř 1 USD (1,5 %) na 65,52 USD za barel, zatímco americká WTI posílila o 95 centů (1,6 %) na 61,83 USD. Podle analytika společnosti Rystad Energy Janiva Shaha trh očekával výraznější růst produkce, zejména na základě dřívější rétoriky. „Struktura minulého týdne naznačovala, že OPEC+ by mohl přijít s větším navýšením,“ uvedl Shah.
Skromné navýšení se navíc odehrává v době, kdy se na trh vrací venezuelský export, obnovily se dodávky z iráckého Kurdistánu přes Turecko a na listopad jsou dostupné neprodané objemy z Blízkého východu. Analytik PVM Oil Associates Tamas Varga upozornil, že to může dál zvyšovat tlak na nabídku.
Napětí uvnitř OPEC+ bylo zřejmé – Rusko podporovalo omezené zvýšení na ochranu cen, zatímco Saúdská Arábie tlačila na razantnější navýšení, aby rychleji získala zpět tržní podíl.
Kromě toho Saúdská Arábie ponechala beze změny oficiální prodejní cenu ropy Arab Light pro Asii, přestože obchodníci očekávali mírné navýšení. Slabší poptávka v regionu srazila prémiové ceny na 22měsíční minimum.
Další omezení růstu cen mohou přinést také blížící se odstávky rafinerií na Blízkém východě, stejně jako přetrvávající známky slabé poptávky v USA. Zásoby ropy, benzinu i destilátů v USA vzrostly více, než se čekalo, a celková dodávka produktů – považovaná za proxy poptávky – klesla o 627 000 barelů denně.
Geopolitická rizika, čínské hromadění zásob a omezená efektivita obchodních tras kvůli sankcím ale i nadále podporují ceny.
Podle hlavního analytika IG Group Chrise Beauchampa bude další vývoj záviset hlavně na tom, zda americká ekonomika zrychlí ve zbytku roku 2025 a v roce 2026, čímž by se zlepšila poptávková rovnováha.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI aktuálně dosahuje 61,72 USD a po prolomení sestupné trendové linie vykazuje známky možného obratu trendu. Cena se nyní pohybuje mezi klouzavými průměry – EMA 50 (61,48 USD) i SMA 100 (61,75 USD). Fibonacciho retracement z předchozího poklesu ukazuje, že cena se právě pohybuje nad úrovní 23,6 % (61,78 USD), což je první klíčová rezistence. Silný průraz nad tuto zónu by mohl otevřít prostor k dalším hladinám: 62,67 USD (38,2 %), 63,38 USD (50,0 %) a případně až k 64,10 USD (61,8 %).
Indikátory rovněž naznačují zlepšení:
-
CCI se drží v kladných hodnotách kolem 42 bodů, což signalizuje mírný nákupní zájem.
-
Momentum výrazně vzrostlo a nyní dosahuje hodnoty 101,3, čímž potvrzuje sílu kupců.
-
Objem obchodů zůstává zvýšený během růstových svíček, což podporuje platnost obratu trendu.
Z technického pohledu je nyní klíčové, zda cena udrží supportní pásmo kolem 61,5 – 61,75 USD (oblast klouzavých průměrů), protože jeho proražení by mohlo vést k opětovnému testování 60,35 USD, což je předchozí lokální minimum.
Zdroj: xStation5
