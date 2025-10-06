DE40: Francie táhne trh dolů 📉

- Francouzský premiér opět rezignuje, francouzský trh v troskách
- Zbrojní průmysl nadále překonává trh
- Maloobchodní tržby v souladu s očekáváním
Evropský trh zahájil dnešní seanci nervózně, v reakci na zprávu o další rezignaci francouzského premiéra. Pokračující politická nestabilita v Paříži se stupňuje, což vedlo k okamžitým korekcím v kotacích, zhoršení sentimentu a nárůstu averze k riziku v mnoha segmentech Evropy. Kontrakty na FRA40 dnes ztrácejí více než 1,4 %. SPA35 a NED25 reagují lépe, rostou o více než 0,2 % i přes přetrvávající nestabilitu. Ostatní evropské indexy se drží kolem úrovní otevření.
Index CAC40 ztrácí napříč celým trhem, přičemž francouzské finanční instituce jsou pod největším tlakem.
Makroekonomická data:
Údaje o maloobchodních tržbách v celé Evropské unii odpovídaly očekáváním ekonomů, ale stále ukazují na slabší spotřebu než před rokem. V srpnu tržby symbolicky vzrostly meziměsíčně, což potvrzuje stabilizaci po předchozích poklesech, avšak zůstávají meziročně nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
-
Maloobchodní tržby za srpen (m/m): 0,1 % (odhad: 0,1 %; předchozí: -0,4 %)
-
Maloobchodní tržby za srpen (y/y): 1 % (předchozí: 2,1 %)
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation5
Cena na grafu zůstala pod rezistentní úrovní 24 600 až 24 500, což je známka slabosti kupců. S ohledem na vysoký indikátor RSI může být základním scénářem korekce směrem dolů k podpoře na úrovni FIBO 23. Pokud se však kupcům podaří překonat nejbližší rezistenci a udržet růstovou dynamiku, dalším cílem by bylo nové historické maximum (ATH).
Firemní zprávy:
Hensoldt (HAG.DE) – Akcie zbrojních firem pokračují v růstu. Výrobce vojenské optiky a elektroniky roste o více než 1 %. Důvodem není jen rostoucí geopolitické napětí, ale také komentáře německé vlády o možném nákupu podílů ve zbrojním sektoru.
Aston Martin (AML.UK) – Výrobce luxusních automobilů oznámil vyšší ztrátu, a to kvůli tlaku na trzích v Americe a Asii. Akcie společnosti klesají o 7 %.
SEB (SK.FR) – Francouzský výrobce kuchyňských spotřebičů zveřejnil čtvrtletní výsledky tržeb, které zaostaly za očekáváním. Akcie ztrácejí 20 %.
Redcare Pharmacy (RDC.DE) – Německý lékárenský řetězec zveřejnil vynikající prodejní výsledky a ujistil o dalším růstu. Akcie rostou o více než 9 %.
