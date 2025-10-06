Ochrnutí ve Francii: Nová kapitola politických zmatků

- Lecornu rezignuje: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odstupuje po méně než měsíci, což představuje historické minimum politické stability.
- Tržní turbulence: Krize stáhla index CAC 40 o 2 %, oslabila euro a rozšířila výnosový spread mezi francouzskými a německými dluhopisy na 86 bazických bodů.
- Pravděpodobné předčasné volby: Politické ochromení zvyšuje očekávání předčasných parlamentních voleb, které by mohly vyřešit patovou situaci.
- Lecornu rezignuje: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odstupuje po méně než měsíci, což představuje historické minimum politické stability.
- Tržní turbulence: Krize stáhla index CAC 40 o 2 %, oslabila euro a rozšířila výnosový spread mezi francouzskými a německými dluhopisy na 86 bazických bodů.
- Pravděpodobné předčasné volby: Politické ochromení zvyšuje očekávání předčasných parlamentních voleb, které by mohly vyřešit patovou situaci.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu rezignoval uprostřed prohlubující se politické krize, a to pouhý den poté, co prezident Emmanuel Macron oznámil nové složení kabinetu, a méně než měsíc od nástupu do funkce. Jde o třetího premiéra, který přišel o post kvůli neschopnosti prosadit klíčové reformy ve fragmentovaném parlamentu. Události výrazně otřásly francouzskými finančními trhy a vyvolaly ostrou domácí politickou debatu. Lecornu se zároveň stává nejkratší dobu sloužícím premiérem v dějinách Francie, což podtrhuje vážnou nejistotu ohledně budoucnosti země.
Důvody Lecornuovy rezignace
Lecornu podal demisi méně než 24 hodin poté, co Macron představil vládu složenou převážně z politiků z předchozích kabinetů. Tento krok vyvolal silnou kritiku opozice, která očekávala skutečnou změnu. Ve svém prohlášení uvedl, že důvodem rezignace je rostoucí politická polarizace a nemožnost efektivně vykonávat své povinnosti.
Zdůraznil zejména obtíže při prosazování rozpočtu zahrnujícího nepopulární škrty a daňová zvýšení – opatření požadovaná Bruselem vzhledem k největšímu deficitu v eurozóně.
Politická a společenská reakce
Lecornuova rezignace okamžitě vyvolala vlnu reakcí napříč francouzským politickým spektrem. Lídr socialistů Olivier Faure prohlásil, že Macronův blok se rozpadá a vláda ztratila legitimitu.
Významní opoziční představitelé, včetně Marine Le Pen a Jean-Luca Mélenchona, vyzvali k rozpuštění Národního shromáždění a dokonce navrhli obžalobu prezidenta. Jordan Bardella z krajně pravicového Národního sdružení otevřeně uvedl, že obnovení stability je možné pouze skrze předčasné parlamentní volby.
Finanční trhy reagují prudce
Premiérovo odstoupení okamžitě zasáhlo francouzský kapitálový trh. Index CAC 40 dnes klesl až o 2 %, přičemž bankovní tituly utrpěly největší ztráty. Euro oslabilo na 1,1650 USD.
Výnosy francouzských dluhopisů prudce vzrostly, přičemž spread vůči německým Bundům se rozšířil na 86 bazických bodů – nejvyšší úroveň od přelomu prosince a ledna. Ekonomové varují, že politické otřesy dále zkomplikují rozpočtová jednání, což by mohlo způsobit rychlejší nárůst deficitu, než se původně předpokládalo.
Výhled do budoucna
Vláda čelí termínu 13. října pro předložení úplného návrhu zákona o rozpočtu. Poslední rezignace premiéra prohlubuje politickou krizi a činí scénář předčasných parlamentních voleb čím dál častějším tématem v politických komentářích i tržních analýzách.
V nadcházejících týdnech bude nedostatek jasného politického směru a důvěry investorů nejvýznamnějším faktorem určujícím ekonomickou a politickou budoucnost Francie.
Situace se zároveň přelévá i do širšího evropského kontextu, což se odráží na měnovém páru EURUSD. Ten dnes testoval hladinu 1,1650 USD, což je jeho nejnižší úroveň od 25. září. Pokud by tato klíčová úroveň podpory byla prolomena, může pár sestoupit k minimům z konce srpna, čímž by vzrostl tlak na Evropskou centrální banku (ECB), aby zvážila opětovné snížení úrokových sazeb.
V současnosti trh přisuzuje jen několik procentních bodů pravděpodobnosti snížení sazeb do konce roku a nejvýše 30% pravděpodobnost snížení v rámci aktuálně předpokládaného horizontu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Investování do měn
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Forex a trh s úrokovými sazbami
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Funkcionáři Fedu vnímají strukturální změny způsobené umělou inteligencí; Kashkari a Miran podporují letos dva škrty sazeb🔎
AMD roste na vlně dohody s OpenAI. V předobchodní fázi akcie posilují o 25 %.
BREAKING: Maloobchodní tržby v EU v souladu s očekáváními
BREAKING: Francouzský premiér podal demisi. EURUSD a FRA40 klesají
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.