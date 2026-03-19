Centrální banky v sevření ropného šoku: Jestřábí BoJ a defenzivní rozhodnutí o sazbách v Evropě

1. Bank of Japan: Jestřábí signál Uedy podporuje jen navzdory energetickému šoku
Guvernér Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda překvapil trhy jestřábím tónem a ponechal otevřené dveře pro zvýšení úrokových sazeb už v dubnu. Přestože BoJ dnes ponechala základní sazbu na 0,75 %, Uedovy komentáře — naznačující, že ekonomický dopad války může být pouze dočasný a pravděpodobně nenaruší trajektorii inflace — posunuly tržní očekávání na přibližně 60 % pro další zvýšení sazeb.
Tato rétorika vyvolala okamžité posílení jenu. Klíčovou otázkou ale zůstává, zda si japonská měna dokáže tyto zisky udržet tváří v tvář prudkému růstu cen komodit. Jako čistý dovozce energií je Japonsko mimořádně zranitelné vůči rekordně vysokým cenám benzínu, které vyvolal konflikt v Íránu. Přestože jestřábí BoJ jen podporuje, zhoršující se obchodní bilance (kvůli dražší ropě) a riziko ekonomického zpomalení mohou růst japonské měny účinně omezit a dostat centrální banku do citlivé pozice.
Kurz USDJPY dnes oslabuje, ale stále se drží v rámci své dlouhodobé vzestupné trendové linie. Zdroj: USDJPY
2. SNB: Frank jako bezpečný přístav uprostřed boje s deflačními tlaky
Švýcarská národní banka (SNB) ponechala úrokové sazby beze změny na 0 %, v souladu s tržním konsensem. Zároveň však banka signalizovala připravenost intervenovat na devizovém trhu, aby omezila nadměrné posilování švýcarského franku. Tato měna za poslední rok posílila vůči dolaru o více než 11 % a stala se hlavním cílem kapitálu hledajícího bezpečí v prostředí války v Íránu a eskalujícího obchodního napětí.
Zatímco se SNB obává, že silný frank může stlačit inflaci pod její cíl a zvýšit riziko deflace, trh začíná naceňovat změnu postoje centrální banky. Kvůli inflačním tlakům přicházejícím ze zahraničí investoři nyní přisuzují vysokou pravděpodobnost tomu, že ve Švýcarsku do konce roku dojde alespoň k jednomu zvýšení sazeb. Goldman Sachs očekává, že i v pesimistickém válečném scénáři by švýcarská inflace neměla překročit 1,9 %, což dává SNB určitý prostor k manévrování, nikoli však úplnou volnost ignorovat globální trendy.
Navzdory svému postavení bezpečného přístavu začíná švýcarský frank vůči americkému dolaru ztrácet půdu pod nohama. Tento měnový pár však naráží na silný odpor na úrovni 0,80. Zdroj: xStation5
3. Riksbank: Opatrné ponechání sazeb s jestřábím nádechem
Švédská Riksbank se také rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny na 1,75 %. Přestože toto rozhodnutí odpovídalo tržnímu konsenzu, klíčová byla doprovodná komunikace: válka v Íránu výrazně zhoršila výhled pro ekonomiku. Banka připustila, že inflační rizika jsou nyní asymetrická a nakloněná směrem vzhůru, a to především kvůli rostoucím cenám ropy a slabé švédské koruně.
Očekávání dalšího zvýšení sazeb ve Švédsku rostou, přičemž trh naceňuje tento krok ve 3. čtvrtletí 2026, stále jsou však méně výrazná než v případě ECB. Riksbank musí hledat rovnováhu mezi bojem proti inflaci tažené energiemi a snahou nezadusit ekonomické oživení, jehož výhled byl navíc revidován směrem dolů (odhad růstu HDP klesl z 2,9 % na 2,5 %). Pokud však ceny ropy Brent zůstanou zvýšené, může být Riksbank nucena urychlit utahování měnové politiky, které bylo původně plánováno až na konec roku 2027.
Kurz EUR/SEK se drží na relativně nízké úrovni, avšak rok 2022 znamenal začátek vlny oslabování švédské koruny vůči euru v období, kdy došlo k prudkému nárůstu cen ropy a zemního plynu. Je možné, že ECB zvýší úrokové sazby rychleji než Riksbank, což by mohlo posunout výhled směrem nahoru. Zdroj: xStation5
