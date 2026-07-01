Ceny kakaa opět rostou. Bude čokoláda ještě dražší?

Ještě před čtyřmi měsíci vypadalo, jako by nejžhavější fáze spekulativního býčího trhu s kakaem byla již uzavřena. Po prudkém poklesu z rekordních úrovní kontrakty na burze ICE soustavně ztrácely na hodnotě a investoři stále častěji mluvili o návratu globálního přebytku nabídky. Nyní se tento scénář opět komplikuje. Cena kakaa prorazila úroveň 5 000 dolarů za tunu, což představuje nárůst o téměř 100 % oproti únorových minimům. Trh začíná znovu oceňovat riziko nepříznivého počasí v západní Africe, oblasti odpovídající za většinu světové produkce kakaa. Otázka je tedy jednoduchá: je současný odraz pouhou reakcí na příliš výrazný pokles, nebo začátkem většího vzestupného pohybu?
Počasí opět rozdává karty na trhu s kakaem
Trh s kakaem se vrací ke starému problému: pokud počasí v západní Africe začne poškozovat úrodu, i vysoké zásoby mohou rychle ustoupit do pozadí.
Největším impulsem posledních dní jsou informace týkající se El Niño. Japonská meteorologická agentura potvrdila vývoj tohoto jevu v Pacifiku a americká NOAA odhaduje pravděpodobnost výskytu velmi silného, tzv. Super El Niño, na přibližně 67 %.
Pro kakao to má zásadní význam, protože El Niño přináší do západní Afriky zpravidla teplejší a sušší podmínky. U kakaovníku je míra tolerance velmi malá. Delší nedostatek vlhkosti může stromy oslabit, zhoršit vývoj plodů a snížit kvalitu zrn.
Právě proto investoři reagují s předstihem. Na tomto trhu ceny jen zřídka čekají na oficiální potvrzení ztrát na úrodě. Často stačí rostoucí riziko, že zářijový start hlavní sezóny bude slabší, než se očekávalo.
První signály z plantáží jsou znepokojivé
Předběžná hodnocení sezóny 2026/27 naznačují slabší vývoj mladých plodů kakaovníku, což může omezit potenciál hlavní sklizně začínající na podzim.
Znepokojení nevychází pouze z meteorologických prognóz. První průzkumy plantáží na Pobřeží slonoviny ukazují počet mladých plodů (tzv. cherelle) pod průměrem. Jedná se o velmi brzký, ale pro trh důležitý signál.
Předběžné odhady naznačují, že produkce v sezóně začínající v září by mohla dosáhnout přibližně 1,8 milionu tun. Pro srovnání, v sezóně 2025/26 se očekávalo přibližně 2,2 milionu tun. Rozdíl je výrazný a vysvětluje, proč kontrakty tak silně odskočily od únorových minim.
Trh nyní čeká na červencové terénní zprávy. Pokud potvrdí slabší vývoj plodů, vzestupný tlak na ceny kakaa může přetrvat.
Přebytek nabídky stále tlumí euforii
Současný růst cen neznamená, že by se trh náhle ocitl v deficitu. Aktuální data o dodávkách a zásobách stále poskytují argumenty pro stranu nabídky.
V posledních týdnech bylo kakao pod tlakem právě kvůli signálům větší dostupnosti suroviny. Pobřeží slonoviny oznámilo, že od začátku sezóny dorazilo do přístavů více než 2,04 milionu tun kakaa, tedy přibližně o 20 % více než ve stejném období loňského roku.
K tomu přistupují data z Nigérie, kde export kakaa v květnu vzrostl meziročně o 28 %. Rovněž zásoby sledované burzou ICE vzrostly na nejvyšší úroveň za téměř dva roky a překročily 2,94 milionu pytlů.
Taková data zpravidla brzdí růst cen. Současný cenový pohyb proto vypadá spíše jako ocenění budoucího rizika než jako reakce na okamžitý nedostatek kakaa na trhu.
Poptávka po kakau zůstává slabá
Vysoké ceny z předchozích čtvrtletí zasáhly zpracovatele a data z Evropy a Severní Ameriky ukazují výrazné ochlazení poptávky.
Na straně poptávky obraz není nijak silný. V Severní Americe zpracování kakaa v prvním čtvrtletí meziročně kleslo o 3,8 %. V Evropě je situace ještě slabší — zpracování se snížilo o 7,8 % a bylo nejnižší pro první čtvrtletí za 17 let.
Pro výrobce čokolády znamenají vysoké ceny zrn tlak na marže. Část firem omezuje nákupy, odkládá objednávky nebo se snaží měnit receptury, aby snížila podíl nejdražších surovin.
Lépe vypadá Asie, kde zpracování vzrostlo o více než 5 %. To však nemění skutečnost, že ve dvou klíčových spotřebitelských regionech poptávka zůstává oslabená.
Zemědělci ne vždy těží z burzovních růstů
Nižší výkupní ceny v Ghaně a na Pobřeží slonoviny mohou z dlouhodobého hlediska omezovat investice do plantáží, i když termínové kontrakty opět silně rostou.
Trh s kakaem má svá specifika: růst cen kontraktů neznamená vždy okamžitě vyšší příjmy pro zemědělce. V Ghaně byla oficiální cena vyplácená pěstitelům snížena o téměř 30 % pro sezónu 2025/26. Pobřeží slonoviny se také rozhodlo výrazně snížit ceny pro mid-crop.
To je důležité, protože obě země odpovídají za více než polovinu globální produkce kakaa. Pokud zemědělci dostávají méně, mají menší motivaci hnojit, ošetřovat stromy a obnovovat plantáže. V krátkodobém horizontu může být tento efekt málo patrný, ale v dalších sezónách se může vrátit jako problém na straně nabídky.
Odlišná je situace v Kamerunu, kde výkupní ceny vzrostly na nejvyšší úroveň v aktuální sezóně a dosáhly 2 100–2 250 franků CFA za kilogram. I přesto jsou stále daleko pod rekordy z předchozích dvou cyklů.
Prognózy přebytku jsou stále opatrnější
Analytici stále počítají s globálním přebytkem kakaa, ale jeho rozsah je dnes výrazně nižší než ještě před několika měsíci.
StoneX snížil prognózu globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 z 267 000 tun na 149 000 tun, protože roste riziko, že El Niño zhorší podmínky pro pěstování v západní Africe.
Snížena byla také prognóza přebytku pro sezónu 2025/26, a to z 287 000 tun na 247 000 tun. Trh tedy stále nemluví o klasickém deficitu, ale bezpečnostní prostor se začíná zužovat.
U kakaa to stačí k tomu, aby investoři zareagovali — zejména po zkušenostech z předchozích sezón, kdy problémy na straně nabídky velmi rychle vyhnaly ceny na historická maxima.
Co dál s cenami kakaa?
Nejbližší týdny budou klíčové, protože červencové zprávy z plantáží mohou rozhodnout, zda má současná rally solidní fundamenty. Situace na trhu s kakaem je mimořádně nejednoznačná. Na jedné straně jsou zásoby vysoké, dodávky do přístavů na Pobřeží slonoviny vypadají silně a poptávka v Evropě a Severní Americe výrazně oslabila. Na druhé straně trh hledí již na sezónu 2026/27, kde přibývá stále více otazníků.
Pokud El Niño skutečně přinese sušší podmínky v západní Africe a další zprávy potvrdí slabší vývoj plodů, kakao může zůstat jednou z nejzajímavějších komodit druhé poloviny roku. Pokud se však počasí ukáže jako příznivější, investoři se mohou rychle vrátit k tématu vysokých zásob a slabší poptávky. Zatím se kontrakty vrátily nad 5 000 dolarů za tunu a od konce února téměř zdvojnásobily svou hodnotu. Takový pohyb ukazuje, že trh s kakaem se opět stal nervózním, citlivým na meteorologické předpovědi a připraveným na prudké změny nálad.
Bude čokoláda opět dražší? Trh vysílá protichůdné signály
Přestože ceny kakaa opět dynamicky rostou, světová poptávka po čokoládě zůstává pod tlakem rekordně vysokých nákladů na surovinu z posledních dvou let. Data za první čtvrtletí 2026 ukazují výrazné rozdíly mezi regiony. Evropské zpracování kakaa kleslo meziročně o 7,8 % na 325,9 tisíc tun, čímž dosáhlo nejnižší úrovně pro první čtvrtletí za 17 let. V Severní Americe se zpracování snížilo o 3,8 % na 106,1 tisíc tun a v Brazílii o 0,8 % na 51,7 tisíc tun. Zcela odlišná je situace v Asii, kde zpracování vzrostlo meziročně o 5,2 % na 223,5 tisíc tun a oproti předchozímu čtvrtletí se zvýšilo o 13,4 %.
Barry Callebaut, největší světový výrobce čokolády, přiznává, že dlouholeté období rekordně vysokých cen kakaa výrazně oslabilo spotřebitelskou poptávku. Společnost hlásí pokles objemů prodeje i nižší marže a část výrobců omezuje produkci a soustředí se na ziskovější segmenty trhu. Růst zpracování v Asii přitom není interpretován jako jednoznačný návrat silné poptávky. Podle analytiků vyplývá především z doplňování zásob kakaového másla a kakaového prášku místními zpracovateli po předchozím období velmi nízkých skladových stavů.
Zároveň se situace na straně nabídky začíná postupně zlepšovat. Dodávky kakaa do přístavů na Pobřeží slonoviny jsou téměř o 19 % vyšší než před rokem a zásoby certifikované burzou ICE dosáhly nejvyšší úrovně za téměř dva roky. To znamená, že pokud se prognózy týkající se El Niño nepromítnou do výrazně slabší sklizně v sezóně 2026/27, mohou výrobci čokolády v dalších čtvrtletích těžit ze stabilnějších cen suroviny a zdražování bude málo pravděpodobné.
Graf COCOA (interval D1)
Kontrakty na kakao prorazily nad exponenciální klouzavý průměr na denním intervalu (EMA200, červená čára) a pokoušejí se o otočení sestupného trendu a návrat k růstu.
Zdroj: xStation5
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