Ceny na čerpacích stanicích opět porostou

V posledním týdnu prošel ropný trh fází extrémní volatility, která dočasně stlačila cenu ropy Brent i pod hranici 90 dolarů za barel. Tento pokles byl vyvolán krátkým otevřením Hormuzského průlivu. Kvůli přetrvávající blokádě íránských přístavů ze strany USA a následné eskalaci se ceny ropy rychle vrátily k úrovni 100 dolarů. Geopolitické napětí mezi USA a Íránem tak zůstává dominantním faktorem, který vymazal naděje na trvalejší zlevnění suroviny. Trh se potýká s obrovským deficitem ve výši přibližně 13 % celosvětové poptávky, přičemž omezená doprava strategickým průlivem hrozbu nedostatku nadále přiživuje.
Na domácím trhu se v uplynulých sedmi dnech projevilo předchozí velkoobchodní zlevnění, které díky mechanismu vládních cenových stropů pocítili řidiči téměř okamžitě. Nafta zaznamenala strmý propad o 4,64 Kč na průměrných 40,55 Kč za litr, zatímco benzín zlevnil mírněji na 40,23 Kč. I přes aktuální pokles rafinérských marží a relativní klid u českých čerpacích stanic se však výhled pro nejbližší dny opět zhoršuje. Prudký obrat na velkoobchodním trhu naznačuje, že éra poklesu cen končí a v závěru týdne lze očekávat opětovné zdražení, zejména u nafty, která by se mohla vrátit nad hranici 42 Kč.
Situaci komplikuje i kritický stav zásob specifických produktů, jako je letecké palivo, kde je Evropa silně závislá na dovozu z Blízkého východu. Ačkoliv Česká republika a pražské letiště zatím hlásí stabilní dodávky i produkci, v celoevropském měřítku hrozí kvůli logistickým bariérám v Hormuzském průlivu omezování letů či zdražování letenek. Jakýkoliv dlouhodobější odhad vývoje zůstává v tuto chvíli nemožný; rozhodující bude, zda se podaří udržet křehké příměří a obnovit plynulý provoz klíčových námořních cest, což je pro stabilitu energetického trhu naprosto nezbytné.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
I přes současné ceny pohonných hmot si Česká republika udržuje pozici jedné z levnějších zemí v Evropské unii, a to podle nejnovějších dat Evropské komise k 23. dubnu 2026.
Nafta - Česká republika je pátá nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Maďarsku. Nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Finsku.
Benzín - Česká republika je devátá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Polsko a Bulharsko. Nejdražší benzín je k dostání v Nizozemsku a Dánsku.
Srovnání se sousedy
- V Polsku je benzín i nafta výrazně levnější než v Česku, přičemž Polsko se u obou paliv drží na 2. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta mírně dražší než v Česku (Slovensko je na 6. místě). Benzín je zde také mírně dražší (11. místo).
