Rafinerie jedou téměř naplno, zásoby ropy klesají pod průměr 📉

Americký ropný trh vykázal v týdnu končícím 29. května 2026 výrazný pokles komerčních zásob ropy. Ty se snížily o 8,0 milionu barelů na celkových 433,7 milionu barelů. Zásoby se tak nacházejí přibližně 3 % pod pětiletým průměrem pro toto období, což může zvyšovat citlivost trhu na další výkyvy v nabídce nebo poptávce.
Rafinerie ve Spojených státech zpracovávaly v průměru 16,9 milionu barelů ropy denně, což bylo o 90 tisíc barelů denně méně než v předchozím týdnu. Přesto zůstala jejich vytíženost velmi vysoká, protože pracovaly na 94,7 % své provozní kapacity. To ukazuje, že americký rafinérský sektor zůstává aktivní, i když tempo zpracování ropy mírně oslabilo.
Produkce benzínu v minulém týdnu klesla a dosáhla průměrně 9,4 milionu barelů denně. Naopak výroba destilátů, mezi které patří například nafta a topné oleje, vzrostla na 5,2 milionu barelů denně. Tento rozdílný vývoj naznačuje změnu v krátkodobém nastavení rafinerií, které mohly více reagovat na poptávku po destilovaných palivech.
Dovoz ropy do USA výrazně vzrostl. V průměru dosáhl 6,4 milionu barelů denně, což představuje nárůst o 1,2 milionu barelů denně oproti předchozímu týdnu. Za poslední čtyři týdny však dovoz v průměru činil 5,9 milionu barelů denně, tedy o 4,5 % méně než ve stejném období loňského roku.
Zásoby benzínu se naopak zvýšily o 3,4 milionu barelů, přesto však zůstávají přibližně 5 % pod pětiletým průměrem. Rostly jak zásoby hotového benzínu, tak i komponentů určených k jeho míchání. Vyšší zásoby mohou krátkodobě zmírnit tlak na trh s benzínem, zejména v období zvýšené letní poptávky.
Zásoby destilátů vzrostly o 1,5 milionu barelů, ale i zde se drží přibližně 3 % pod pětiletým průměrem. Výrazně odlišná situace je u propanu a propylenu, jejichž zásoby se zvýšily o 2,1 milionu barelů a jsou už 39 % nad pětiletým průměrem. Celkové komerční zásoby ropných produktů se však navzdory růstu některých kategorií snížily o 2,6 milionu barelů.
Na straně poptávky zůstává obraz poměrně silný. Celkové dodávky ropných produktů na trh za poslední čtyři týdny dosahovaly v průměru 20,4 milionu barelů denně, což je meziročně o 3,0 % více. Dodávky motorového benzínu činily 8,8 milionu barelů denně a byly o 0,6 % vyšší než před rokem. U destilátů dosáhla poptávka 3,6 milionu barelů denně, což znamená meziroční růst o 1,2 %.
Z investičního pohledu data ukazují na napjatější situaci u zásob ropy, zatímco zásoby benzínu a destilátů částečně rostou. Prudký pokles ropných zásob může podporovat ceny ropy, zejména pokud by se potvrdilo pokračování silné poptávky. Na druhé straně vyšší dovoz a růst zásob paliv mohou část tohoto tlaku zmírňovat.
Graf benzínu (GASOLINE, D1)
Zdroj: xStation5
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