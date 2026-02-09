Ceny ropy klesají po uklidnění napětí mezi USA a Íránem

-
Ropa Brent i WTI klesly o více než 1 % díky pokroku v jednáních mezi USA a Íránem.
-
Geopolitické napětí se částečně uvolnilo, ale hrozba eskalace trvá.
-
Evropa tlačí na omezení vývozu ruské ropy, což může ovlivnit globální toky suroviny.
-
Indie snižuje dovoz ruské ropy, čímž se otevírá prostor pro dohodu s USA.
-
Ceny ropy zahájily týden poklesem o více než 1 %, když se zmírnily obavy z přerušení dodávek v důsledku napětí na Blízkém východě. Impulsem byl závazek Spojených států a Íránu pokračovat v nepřímých rozhovorech o íránském jaderném programu, které podle obou stran proběhly minulý pátek v Ománu „pozitivně“.
Brent klesl o 84 centů na 67,21 USD za barel, což odpovídá poklesu o 1,2 %. Americká WTI ztratila 82 centů na 62,73 USD, tedy o 1,3 % níže. Trhy reagují na uklidnění, jelikož v případě selhání jednání se obávaly možného ozbrojeného konfliktu, přičemž přes Hormuzský průliv – klíčovou ropnou tepnu – prochází zhruba pětina světové spotřeby ropy.
Oba hlavní benchmarky už v minulém týdnu klesly o více než 2 %, což byl jejich první týdenní pokles po sedmi růstových týdnech. I přes zmírnění napětí ale zůstává volatilita zvýšená, jak upozorňuje analytička Priyanka Sachdeva z Phillip Nova. Napětí přetrvává – íránský ministr zahraničí varoval, že Teherán zaútočí na americké základny, pokud by byl Írán napaden. To znamená, že jakákoli negativní zpráva může velmi rychle zvýšit tzv. geopolitické rizikové prémie v cenách ropy.
Další vrstvu nejistoty přináší také snaha Západu omezit příjmy Ruska z vývozu ropy, které financují jeho válku na Ukrajině. Evropská komise v pátek navrhla zákaz služeb podporujících námořní vývoz ruské ropy. To se odráží i v postupu Indie – indické rafinerie, které dříve patřily mezi největší odběratele ruské ropy, nyní od nákupů pro dubnové dodávky ustupují. Tím se vytváří prostor pro prohloubení obchodní spolupráce mezi Indií a Spojenými státy.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI se po předchozím růstu dostala do krátkodobé konsolidace a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 63,12 USD. Cena se nyní pohybuje v těsné blízkosti klouzavého průměru EMA 50 (63,05 USD), zatímco SMA 100 (61,86 USD) zůstává níže a nadále plní roli střednědobé podpory. CCI se nachází na hodnotě -95,6, což signalizuje přechod do negativního pásma a potvrzuje ochlazení býčího momenta. Momentum (99,23) se drží mírně pod neutrální hranicí 100, což ukazuje na slábnoucí nákupní sílu, nikoli však na výrazný obrat trendu. Objemové svíčky nenaznačují panický výprodej, spíše postupné uklidnění trhu. Z technického pohledu zůstává struktura trhu stále pozitivní, dokud se cena drží nad oblastí 61,80–62,00 USD, kde se nachází SMA 100 i předchozí cenová struktura. Průraz pod tuto zónu by mohl otevřít prostor pro hlubší korekci. Naopak návrat nad 63,60–64,00 USD by znamenal obnovení růstového impulzu a snahu znovu otestovat lokální maxima.
Zdroj: xStation5
