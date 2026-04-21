CEO Applu Tim Cook končí. Kdo bude novým CEO? 📱

- Tim Cook po 15 letech končí jako CEO Applu, od září 2026 ho nahradí John Ternus
- Cook zůstane ve firmě jako předseda představenstva
- John Ternus vede hardwarový vývoj Applu a ve firmě působí už 25 let
- Akcie Applu od nástupu Tima Cooka vzrostly o více než 1 900 %
Generální ředitel Applu Tim Cook oznámil, že po 15 letech opustí pozici CEO. Od září 2026 ho nahradí John Ternus. Cook ale Apple úplně neopouští a ve firmě bude dál působit jako předseda představenstva. V čele společnosti s tržní hodnotou kolem 4 bilionů dolarů tak Tima Cooka vystřídá dlouholetý manažer John Ternus, který patří mezi nejzkušenější lidi v oblasti hardwarového vývoje Applu. Pro firmu tím začíná další důležitá etapa, ve které bude pod novým vedením čelit mimo jiné i tlaku na rychlejší pokrok v oblasti umělé inteligence.
John Ternus nyní zastává pozici senior viceprezidenta pro hardwarové inženýrství a v Applu pracuje už 25 let. Stojí za technickým vývojem řady nejdůležitějších produktů společnosti, včetně iPhonu, Macu nebo Apple Vision Pro. Významnou roli sehrál také při rozvoji produktových řad Mac, AirPods a iPhone a jeho tým se podílel i na vývoji nových generací zařízení, včetně připravované řady iPhone 17. Sám Ternus uvedl, že měl během své kariéry v Applu možnost pracovat jak pod vedením Steva Jobse, tak později s Timem Cookem, kterého označil za svého mentora.
V roce 2001 nastoupil do Applu do produktového designu. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardwarové inženýrství a v roce 2021 byl povýšen do užšího vedení firmy. Ještě před příchodem do Applu pracoval jako strojní inženýr ve společnosti Virtual Research Systems. Jeho povýšení do čela firmy proto není úplným překvapením. Už delší dobu byl považován za jednoho z hlavních kandidátů na pozici budoucího CEO.
Ternus přebírá vedení po Timu Cookovi, který stál v čele Applu od roku 2011 a dovedl společnost i v éře po Stevu Jobsovi až k tržní hodnotě kolem 4 bilionů dolarů. Právě proto bude tlak na jeho nástupce značný. Jedním z hlavních témat bude především umělá inteligence. Analytici upozorňují, že právě zde bude nový CEO pod největším drobnohledem. Apple totiž čelí otázce, jak rychle dokáže dohnat nebo předefinovat svůj přístup k AI v době, kdy se technologický sektor rychle mění a konkurence masivně investuje do nových inteligentních funkcí a služeb.
Zatímco Steve Jobs byl známý jako vizionář a výrazný risk taker, Tim Cook stavěl úspěch firmy spíše na stabilním rozšiřování ekosystému a služeb kolem již existujících produktů. Pod jeho vedením Apple rozvinul například Apple Watch, AirPods nebo Apple TV+. Na Johnu Ternusovi teď bude, zda se vydá podobně opatrnou cestou, nebo zda vsadí na výraznější produktovou sázku, která by Applu mohla pomoci definovat další velkou technologickou vlnu.
Podle některých analytiků je důležité i to, že Ternus přichází z hardwarového prostředí. To může naznačovat, že Apple se bude snažit odlišit hlavně skrze vlastní fyzické produkty a jejich propojení s inteligentními funkcemi, místo aby se soustředil jen na čistě softwarový boj s konkurencí.
Z pohledu akciového trhu byl Tim Cook pro Apple mimořádně úspěšným CEO. Od jeho nástupu do čela firmy vzrostly akcie Applu o více než 1 900 %, zatímco index S&P 500 za stejné období přidal zhruba 504 %. Apple se tak pod Cookovým vedením stal jedním z nejvýkonnějších velkých titulů amerického trhu, i když v rámci celého indexu nepatřil mezi úplně nejrychleji rostoucí jména.
Graf AAPL.US (W1)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
